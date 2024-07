Maraisa causa ao aparecer com look de grife transparente

Dona de um estilo ousado e luxuoso, cantora Maraisa causa ao aparecer com look grifado e com transparência em show; veja

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, chamou a atenção com um look ousado e de luxo que escolheu para subir ao palco nos últimos dias. Em sua rede social, ela postou os registros exibindo a produção cheia de atitude e impressionou.

De top e calça pretos com estampa amarela de uma grife famosa, a artista surgiu arrasadora com as peças caras e com transparência. Vestindo a roupa nada básica, a sertaneja esbanjou suas curvas com beleza e atitude ao fazer várias poses.

"A cantora modelando para mostrar esse look maravilhoso pra vocês… Gostaram?!", disse na legenda ao exibir sua escolha para o show. Nos comentários, ela recebeu elogios. "A cantora mais linda desse mundo", escreveram. "Uma obra prima", admiraram outros.

O look de grife foi usado em um show nos últimos dias em que ela e a irmã foram surpreendidas com presentes inusitados dos fãs. Maiara e Maraisa receberam "cutucadas" em forma de mimos do público.

Maraisa reata noivado com Fernando Mocó após alguns dias separada

A cantora Maraisa e Fernando Mocó estão juntos novamente. Após alguns dias separados e de algumas indiretas trocadas na rede social, o casal apareceu em clima de romance nesta segunda-feira, 22, em fotos compartilhadas pela irmã de Maiara.

Em sua rede social, a sertaneja postou os cliques apaixonados e mostrou que resolveram reatar o relacionamento, de um ano. Usando as alianças bem grossas de noivado, a famosa e o empresário apareceram abraçados e trocando carinhos, além de exibirem os dedos com a joia novamente.

Sorridente, Maraisa surgiu ao lado de seu amado depois de alguns dias de ter aparecido um pouco abatida em sua rede social e compartilhando alguns desabafos sobre mentira e sobre estar sozinha, mas não solitária. Veja as fotos do casal junto novamente aqui.