Maiara e Maraisa ganham presentes inusitados dos fãs em show; veja

Indireta? Fãs presenteiam Maiara e Maraisa com presentes inusitados; uma ganhou item de bebê e outra alfinetada por noivado 'vai e vem'

As cantoras Maiara e Maraisa ganharam presentes dos fãs durante o show na festa julina de Sorocaba, em São Paulo. Com vidas pessoais que causam curiosidade e sempre viram notícia, as irmãs levaram cutucas dos admiradores durante a apresentação

Bem-humoradas, elas receberam os mimos e se divertiram ao verem o que receberam do público. Enquanto Maiara ganhou roupinha de bebê, dando a entender que os fãs querem que ela seja mamãe, Maraisa tomou uma direta por seu noivado "vai e vem" com o empresário Fernando Mocó.

Após reatar com o noivo nos últimos dias, depois do segunto término da relação, de um ano, a sertaneja foi presenteada com uma tiara com a palavra "surtei", uma foto de quando reataram o relacionamento e uma plaquinha com um alerta: "cuidado, noiva surtada".

Levando na brincadeira, a cantora colocou os acessórios no palco por cima de seu look grifado. Nos bastidores, o futuro marido estava acompanhando o show de sua eleita.

É bom lembrar que no domingo, 14, Maraisa anunciou o fim de seu noivado após boatos de que estaria enfrentando uma crise no relacionamento. Em julho do ano passado, a sertaneja assumiu o namoro e pouco tempo depois já ficou noiva. A famosa conhece o empresário há muito tempo, desde a infância, quando eram vizinhos.

Veja os presentes que Maiara e Maraisa ganharam dos fãs:

Fotos: Brazil News - Manuela Scarpa

Casamento de Maraisa e Fernando Mocó teria sido adiado

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó teriam enfrentando uma crise no relacionamento. Os dois estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro de 2024. Porém, os indícios mostravam que eles teriam adiado a união nas últimas semanas,

Segundo o colunista Leo Dias, os dois teriam optado por suspender a data marcada para o casamento. "Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso", contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.

O rumor surgiu após Maraisa parar de usar o anel de noivado nas últimas semanas. Além disso, os dois tinham apagado as fotos que tinham juntos nas redes sociais. Após os momentos conturbados, eles apareceram juntinhos na rede social.