Maraisa reata noivado com Fernando Mocó após alguns dias separada

Voltaram! Após alguns dias de separação e indiretas, Maraisa reata relacionamento com o noivo, Fernando Mocó, ao postar fotos com ele; veja

A cantora Maraisa e Fernando Mocó estão juntos novamente. Após alguns dias separados e de algumas indiretas trocadas na rede social, o casal apareceu em clima de romance nesta segunda-feira, 22, em fotos compartilhadas pela irmã de Maiara.

Em sua rede social, a sertaneja postou os cliques apaixonados e mostrou que resolveram reatar o relacionamento, de um ano. Usando as alianças bem grossas de noivado, a famosa e o empresário apareceram abraçados e trocando carinhos, além de exibirem os dedos com a joia novamente.

Sorridente, Maraisa surgiu ao lado de seu amado depois de alguns dias de ter aparecido um pouco abatida em sua rede social e compartilhando alguns desabafos sobre mentira e sobre estar sozinha, mas não solitária.

Nos comentários da publicação, os fãs reagiaram ao verem mais uma volta da cantora, que já havia se separado do eleito no ano passado e retomado o noivado no Natal. "Que o amor sempre prevaleça", falaram. "Vem casamento", torceram outros.

No domingo, 14, Maraisa anunciou o fim de seu noivado após boatos de que estaria enfrentando uma crise no relacionamento. Em julho do ano passado, a sertaneja assumiu o namoro e pouco tempo depois já ficou noiva. A famosa conhece o empresário há muito tempo, desde a infância, quando eram vizinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Casamento de Maraisa e Fernando Mocó teria sido adiado

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó estariam enfrentando uma crise no relacionamento. Os dois estavam com o casamento marcado para o dia 3 de outubro de 2024. Porém, os indícios mostravam que eles teriam adiado a união nas últimas semanas,

Segundo o colunista Leo Dias, os dois teriam optado por suspender a data marcada para o casamento. "Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso", contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.

O rumor surgiu após Maraisa parar de usar o anel de noivado nas últimas semanas. Além disso, os dois tinham apagado as fotos que tinham juntos nas redes sociais.