Maiara impressiona ao exibir barriga bem seca ao surgir de biquíni

A cantora Maiara impressionou mais uma vez ao se gravar curtidno um momento de folga na piscina. Aproveitando o dia ensolarado neste domingo, 10, a famosa colocou o biquíni e chamou a atenção ao exibir suas curvas sequinhas no vídeo.

Usando um modelo preto cheio de estilo e óculos escuros, a irmã de Maraisa deu um show de beleza com elegância. Ostentando sua barriga bem sequinha, a artista mostrou que está com o abdômen definido e sarado.

É bom lembrar que Maiara emagreceu mais de 30 kg nos últimos anos. Ela fez a cirurgia bariátrica há algum tempo e também realizou uma cirugia plástica para troca das próteses de silicone. A estrela segue uma rotina de alimentação saudável para manter seu peso.

Após declarar em um show que está em sua melhor fase tanto de aparência, amorosa e financeira, Maiara revelou que está realmente solteira. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ela abriu o jogo e falou um pouco sobre a vida amorosa. Diferente da irmã, que está noiva do empresário Fernando Mocó e deve subir ao altar no próximo ano, a famosa garantiu que não vive nenhum relacionamento atualmente.

"Solteiríssima, livre, leve e solta. Mas sozinha. Solitude. Estou me divertindo muito com os meus amigos, com as minhas amigas, conhecendo gente nova, estou em uma fase muito incrível da minha vida e acho que eu precisava disso, porque sempre engatei um relacionamento no outro e virava aquela bagunça", disse a cantora.

Maiara revela que não toma mais remédios para dormir

Nos últimos meses, Maiara abriu o jogo sobre ter deixado de tomar remédio para dormir. Além de ter perdido muito peso, por conta de algumas mudança de hábitos, as alterações afetaram até seu modo de pegar no sono.

"Dormi mais do que a cama. Para quem não sabe, o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo, vou contar um negócio para vocês. Durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né Renato? Para tirar os remédios de dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios", contou ela ao exibir o profissional que estava no local para fazer algumas terapias com ela.

