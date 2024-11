Maiara está namorando? Cantora abre o jogo sobre vida amorosa

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, comentou sobre a vida pessoal e revelou seu atual status civil: 'Uma fase muito incrível'

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, está vivendo uma de suas melhores fases! Bastante focada na carreira e na saúde, a artista não esconde a felicidade em poder compartilhar momentos especiais de sua vida pessoal e profissional com os fãs.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Maiara abriu o jogo e falou um pouco sobre a vida amorosa. Diferente da irmã, que está noiva do empresário Fernando Mocó e deve subir ao altar no próximo ano, a famosa garantiu que não vive nenhum relacionamento atualmente.

"Solteiríssima, livre, leve e solta. Mas sozinha. Solitude. Estou me divertindo muito com os meus amigos, com as minhas amigas, conhecendo gente nova, estou em uma fase muito incrível da minha vida e acho que eu precisava disso, porque sempre engatei um relacionamento no outro e virava aquela bagunça", disse a cantora sertaneja.

"Agora estou livre, leve e solta", completou a irmã gêmea de Maraisa, deixando para trás os rumores de que teria reatado o romance com o ex-namorado, o cantor Matheus Gabriel. Os boatos de que os dois possivelmente estariam juntos novamente surgiram após os dois chegarem acompanhados em um festival de música sertaneja, em São Paulo.

O ex-casal, vale lembrar, anunciou o término em outubro de 2023, após quatro meses de namoro. No entanto, em fevereiro deste ano, os dois voltaram a aparecer juntos e, desde então, tiveram outros encontros e conversas para resolver questões pendentes, segundo o colunista Leo Dias.

Maiara e Maraisa rompem o silêncio sobre rumores de possível fim da dupla

Os nomes das cantoras Maiara e Maraisa ficaram entre os assuntos mais comentados desta semana após surgirem rumores de que a dupla sertaneja estaria enfrentando um climão nos bastidores. Agora, as irmãs romperam o silêncio e se pronunciaram pela primeira vez a respeito dos boatos de uma possível separação.

Em outubro deste ano, durante participação ao vivo no programa 'Domingão com Huck', Maiara e Maraisa esclareceram a suposta briga recente e explicaram que as notícias sobre o fim da parceria entre as duas não passa de fake news. O assunto foi abordado logo após Luciano Huck questionar as gêmeas sobre os boatos recentes; confira detalhes!