A apresentadora Luciana Gimenez impressionou os seguidores das redes sociais ao postar fotos exibindo seu corpaço durante as férias

Luciana Gimenez arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias.

A apresentadora exibiu toda sua beleza e seu corpo sarado ao surgir aproveitando o verão europeu com um biquíni de oncinha. Ela também esbanjou charme com um batom vermelho e óculos escuros. "O verão está instalado em mim!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Eita como ela é linda", disse uma seguidora. "A mais linda", afirmou outra. "Perfeição, corpaço", escreveu uma fã. "Que mulher espetacular. Gata demais, uma deusa", falou mais um.

Recentemente, Luciana esteve em Nova York, nos Estados Unidos, e chamou a atenção ao fazer um ensaio fotográfico usando uma minissaia, uma jaqueta e um cropped, que destacou sua barriga sarada. "Entre um passeio e outro, sigo capturando a energia de Nova York!", disse Gimenez.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez presta homenagem no aniversário do ex

Na última sexta-feira, 26, Luciana Gimenez usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu ex, Mick Jagger. O vocalista da banda Rolling Stones completou 81 anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um registro em que aparece sorridente com o músico. Ela também dividiu duas fotos em que os dois estão com o filho, Lucas Jagger, sendo a primeira no aniversário de 25 anos do rapaz e outra da formatura dele.

"Feliz aniversário, papai!! Hoje é seu dia!! Você é incrivelmente inteligente, doce, bom pai e um ótimo amigo!!!! Um ótimo dançarino (mova-se como o Jagger) Nós te amamos", escreveu a artista na legenda da publicação. Luciana e Mick Jagger, vale lembrar, se conheceram em uma festa em 1998. Confira!