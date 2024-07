Luciana Gimenez presta homenagem no aniversário do ex, Mick Jagger

Mick Jagger, vocalista da banda Rolling Stones, completou 81 anos nesta sexta-feira, 26, e ganhou uma homenagem da ex, Luciana Gimenez

Luciana Gimenez usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu ex, Mick Jagger. O vocalista da banda Rolling Stones completou 81 anos de vida nesta sexta-feira, 26.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um registro em que aparece sorridente com o músico. Ela também dividiu duas fotos em que os dois estão com o filho, Lucas Jagger, sendo a primeira no aniversário de 25 anos do rapaz e outra da formatura dele.

"Feliz aniversário, papai!! Hoje é seu dia!! Você é incrivelmente inteligente, doce, bom pai e um ótimo amigo!!!! Um ótimo dançarino (mova-se como o Jagger) Nós te amamos", escreveu a artista na legenda da publicação.

Luciana e Mick Jagger se conheceram em uma festa em 1998. Os dois acabaram vivendo um romance e no ano seguinte, a apresentadora deu à luz Lucas Jagger, em Nova York, nos Estados Unidos. Em entrevista à Quem, Gimenez contou que sempre respeitou a intimidade do herdeiro e preferiu criá-lo longe dos holofotes. "Criei meu filho extremamente protegido, sem fazer publi, sem ganhar dinheiro em cima dele, sem deixar que as pessoas usassem a imagem dele... fiz o melhor que pude [...]", afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

