Luciana Gimenez posa ao lado de escultura de girafa e brinca: 'Irmã'

Luciana Gimenez tem curtido dias ensolarados em Capri, na Itália, e fez uma brincadeira ao posar ao lado de uma escultura de girafa

Atualmente, Luciana Gimenez está curtindo uns dias de muito sol e calor em Capri, uma ilha que fica na Itália. A apresentadora tem compartilhado diversos momentos da viagem nas redes sociais.

Neste domingo, 28, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece com um biquíni branco ao lado de uma escultura de girafa. Na legenda, Luciana brincou. "Quando você e sua irmã [estão] em Capri", escreveu a estrela, que tem 1.81 de altura.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "É seu pet, Lu?", brincou uma internauta. "Maravilhoso dez dez para você. Tudo neste lugar é mágico e maravilhoso", escreveu outro. "Você é bem humorada", elogiou um terceiro.

Homenagem

Luciana Gimenezusou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu ex, Mick Jagger. O vocalista da banda Rolling Stones completou 81 anos de vida na sexta-feira, 26.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um registro em que aparece sorridente com o músico. Ela também dividiu duas fotos em que os dois estão com o filho, Lucas Jagger, sendo a primeira no aniversário de 25 anos do rapaz e outra da formatura dele.

"Feliz aniversário, papai!! Hoje é seu dia!! Você é incrivelmente inteligente, doce, bom pai e um ótimo amigo!!!! Um ótimo dançarino (mova-se como o Jagger) Nós te amamos", escreveu a artista na legenda da publicação.

Luciana e Mick Jagger se conheceram em uma festa em 1998. Os dois acabaram vivendo um romance e no ano seguinte, a apresentadora deu à luz Lucas Jagger, em Nova York, nos Estados Unidos. Em entrevista à Quem, Gimenez contou que sempre respeitou a intimidade do herdeiro e preferiu criá-lo longe dos holofotes. "Criei meu filho extremamente protegido, sem fazer publi, sem ganhar dinheiro em cima dele, sem deixar que as pessoas usassem a imagem dele... fiz o melhor que pude", afirmou.