Luciana Gimenez leva fãs à loucura ao posar com look transparente

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar um ensaio fotográfico na praia

Luciana Gimenez arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao dividir alguns cliques de um ensaio fotográfico que realizou em uma praia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou algumas fotos em que aparece exibindo seu corpão escultural com um vestido longo branco. Para os registros, a famosa posou molhada, deixando seu look transparente.

"Mais alguém concorda que um dia na praia restaura a alma?", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Sempre belíssima, Lu", disse uma seguidora. "Eita mulher bonita. Jesus", disparou outra. "Cada dia mais linda", afirmou uma fã. "Show de mulher", falou mais uma.

Não é a primeira vez nesta semana que Gimenez agita a web ao exibir seu corpaço. Na última segunda-feira, 9, a apresentadora ostentou sua cintura fininha ao posar com uma calça branca, biquíni e boné. "Boa tarde, segunda-feira!", disse na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Qual o segredo da beleza de Luciana Gimenez? Médico avalia

Aos 53 anos, a apresentadora Luciana Gimenez mantém um físico admirável, que é o resultado de uma combinação harmoniosa de alimentação saudável e cuidados estéticos meticulosos, sendo um grande símbolo de beleza. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisa as escolhas cirúrgicas da comunicadora e entrega seu segredo da beleza.

Segundo o especialista, Luciana Gimenez é um exemplo vívido de como alimentação, cuidados estéticos e escolhas cirúrgicas inteligentes podem trabalhar juntos para criar uma aparência que é ao mesmo tempo natural e refinada.

O Dr. Nicola reforça a importância da alimentação: "A base para o bem-estar e a boa forma de Luciana Gimenez é, sem dúvida, uma alimentação equilibrada. Priorizando ingredientes naturais e frescos, ela segue uma dieta rica em frutas, verduras e proteínas magras. Essa alimentação não apenas ajuda a manter seu peso ideal, mas também é fundamental para uma pele hidratada e saudável". Saiba mais!