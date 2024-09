A apresentadora Luciana Gimenez recebeu diversos elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos do seu corpão sarado

A apresentadora Luciana Gimenez agitou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 9, ao compartilhar duas fotos exibindo seu corpão sarado.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista ostenta sua cintura fininha ao surgir fazendo algumas fotos. Para os registros, ela surge usando uma calça branca, biquíni e boné. "Boa tarde, segunda-feira!", escreveu na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Que gata", disse uma seguidora. "Belíssima", afirmou outra. "Cada dia mais deusa", escreveu uma fã. "Quanta beleza", falou outra. "Mulherão", comentou mais um admirador.

Recentemente, Gimenez viajou para Mykonos, na Grécia, e chamou a atenção ao apostar em um biquíni de crochê em formato de sapinho. Além disso, a apresentadora completou a produção com uma saia jeans e uma bota.

Luciana Gimenez abre boletim de ocorrência após sofrer golpe

Luciana Gimenez precisou tomar providências legais após ser alvo de um golpe nas redes sociais. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência nesta semana após criminosos usarem inteligência artificial para se passar por ela e extorquir seguidores com produtos de luxo.

Em declaração à coluna, Luciana confirmou o crime e afirmou que os criminosos estão utilizando ferramentas para manipular sua imagem de forma perversa: "A tecnologia, quando bem usada, pode levar a humanidade à evolução, mas pessoas de mau caráter têm usado a inteligência artificial para praticar crimes", destacou.

"Estou sendo vítima de um crime, onde minha imagem e voz, com áudio criado por IA falam de promoções e bazar, de uma marca de luxo, que não estão acontecendo. Não acreditem, é um golpe!", Luciana desabafou sobre o golpe, que utiliza sua imagem e voz para promover falsos descontos em roupas, acessórios e calçados de uma grife italiana. Saiba mais!