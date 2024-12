Cariúcha explica por que decidiu passar por cirurgias plásticas: 'Não dava'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cariúcha ainda dá detalhes de como vem se recuperando e conta como está se sentindo 15 dias após as cirurgias plásticas

Quinze dias após passar por procedimentos estéticos, a apresentadora e cantora Cariúcha (41) conta, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, como está se recuperando. Pelas mãos do cirurgião José Cury, ela fez uma lipoaspiração combinada com a técnica LAD para definição abdominal, enxerto de gordura no glúteo, além do famoso BodyTite, para melhor contorno e remodelação do corpo. A cirurgia demorou cerca de oito horas. A comunicadora ainda explica por que decidiu passar por cirurgias plásticas: "Não dava".

Cariúcha conta que, inicialmente, desejava apenas tirar a barriguinha: “Era o meu sonho tirar apenas a minha pochete. Só que eu vi o trabalho do doutor, vi a escultura que ele faz e, então, decidi fazer tudo. Já que é para entrar na faca, vamos fazer tudo de uma vez. O doutor foi me perguntando o que eu queria mudar no corpo. Eu falei: minhas coxas que roçam, o meu braço que está mole, a pochete, eu queria preencher um buraco na minha bunda. E aí, ele foi me moldando. Não dava, não estava satisfeita”.

A apresentadora do SBT revela que a decisão foi tomada, de fato, quando precisou retirar 17 miomas do útero, em junho deste ano. “Na época, a barriga desinchou, e eu vi que estava um pouquinho flácida. Eu falei: Nossa, preciso agora procurar um cirurgião para poder esticar essa barriga. E como a gente também trabalha na televisão, eu queria estar mais sequinha, né? Para ficar bonita na TV”, diz.

A comunicadora garante que a recuperação foi tranquila. “Não senti dor na recuperação, foi muito de boa. Fiquei só três dias sem trabalhar, mas ainda estou em recuperação. Agora, tem quinze dias que operei. A alimentação mudou porque agora não pode voltar a engordar, né? Decidi mudar minha alimentação porque não quero voltar a ter aquela pochete, aquela barriga. Então, é fundamental mudar a alimentação. Cirurgia plástica não faz milagre, tá? A alimentação é tudo!”, fala Cariúcha, acrescentando que viu resultado já no primeiro dia após os procedimentos.

“Agora, com 15 dias então, está maravilhoso; mas o resultado final vem de 40 dias a três meses”, garante ela, que só poderá voltar a treinar daqui a 15 dias. “Pois o total são 30 dias; mas já estou dirigindo, inclusive. Só fiquei três dias sem trabalhar. Trabalhei de home office, em casa. Estou levando uma vida normal; só não estou pegando peso”, pontua.

'MEDO NENHUM'

Questionada se em algum momento sentiu medo, Cariúcha foi enfática: “Não senti medo nenhum, em nenhum momento, nem insegurança, porque eu demorei a vida toda para achar um médico bom de lipo; porque a lipo é a cirurgia mais arriscada, então tem que ser com um cirurgião bom, de credibilidade, sabe? Ele me passou total confiança e eu, em nenhum momento, fiquei com medo. Já tive amigas que operaram com ele e me falaram do trabalho do doutor José Cury. Fui sem medo. O resultado ficou melhor do que eu esperava (risos)”.

E como será que Cariúcha quer se ver mais para frente, quando o resultado dos procedimentos for cem por cento? Ela responde: “Quero ver a Cariúcha, como já estou vendo as definições vindo, com pernas definidas, (ele (o cirurgião) já definiu), cintura mais fina, quadrilzão, bonita pra caramba; não toda natural, mas bonita pra caramba. Quero vê-la mais sequinha. Estou muito feliz, gente”.

CIRURGIÃO EXPLICA PROCEDIMENTOS NA APRESENTADORA

O cirurgião José Cury, responsável pelo procedimento de Cariúcha, optou por realizar as técnicas citadas acima como um único passo para garantir os melhores resultados e focar nos detalhes. O tempo total do procedimento, de cerca de 8 horas, reflete – segundo ele, também em entrevista à CARAS Brasil – a complexidade e o nível de detalhamento necessários para um trabalho minucioso.

De acordo com o especialista, no pós-operatório é essencial seguir todas as orientações da equipe médica. “Os principais cuidados incluem: uso de cintas modeladoras, fundamentais para ajudar na modelagem corporal e reduzir o inchaço; sessões de drenagem linfática, realizadas aqui na Clínica Dr. José Cury, recomendadas para acelerar a recuperação e evitar acúmulo de líquidos; evitar esforços físicos, atividades intensas devem ser evitadas nas primeiras semanas; e manter uma alimentação equilibrada e uma boa hidratação para auxiliar na recuperação. Cada detalhe do pós-operatório de Cariúcha está será acompanhado de perto por mim e pela equipe, para garantir os melhores resultados” , informa.

O cirurgião plástico José Cury e a apresentadora Cariúcha - Arquivo Pessoal

RESULTADOS INICIAIS

Cury destaca que os resultados iniciais já podem ser percebidos no pós-operatório imediato, mas é normal que a área apresente inchaço e leves hematomas. “Por volta de três meses, os resultados se tornam mais evidentes, com a redução do inchaço e melhor definição das áreas tratadas. Resultados finais vem em aproximadamente entre seis meses a um ano, quando o corpo termina o processo de cicatrização e estabilização. Em relação à rotina, atividades leves podem ser retomadas em duas a três semanas. Já em relação à rotina completa, atividades físicas intensas ou que pressionem áreas tratadas, são liberadas em cerca de dois a três meses, dependendo da recuperação individual”, salienta.

Antes dos procedimentos, o cirurgião reforça quais os cuidados o paciente deve tomar. “Antes de qualquer cirurgia plástica, é essencial que a paciente passe por uma avaliação completa com o cirurgião e realize todos os exames necessários. Não é obrigatório emagrecer, mas é ideal estar próximo do peso saudável para melhores resultados. Em alguns casos, o médico pode recomendar uma redução de peso mínima para diminuir riscos e facilitar o contorno corporal”, diz.

“Evitar o uso de anticoagulantes, anti-inflamatórios e substâncias como cigarro, que podem interferir na cicatrização. Alimentação saudável e hidratação são recomendadas para preparar o corpo. A consulta prévia é o momento de alinhar expectativas e esclarecer todas as dúvidas sobre o procedimento e os cuidados necessários”, finaliza Cury.

