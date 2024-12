Médico explica tendência minimalista de famosas como Grazi Massafera e Lindsay Lohan

Em entrevista à CARAS Brasil, Willian Ortega detalha o 'Quiet Makeover', tendência escolhida por famosas como Grazi Massafera e Lindsay Lohan

Nos últimos meses, Lindsay Lohan (38), Demi Moore (62) e Christina Aguilera (43) chamaram atenção ao aparecer com visual rejuvenescido. No Brasil, nomes como Grazi Massafera (42) também são assunto devido à sua beleza natural, que se mantém intacta com o passar dos anos. Assim, elas fomentam o Quiet Makeover, movimento de tendências minimalistas de procedimentos estéticos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista em harmonização facial e sócio-fundador da Academia da Face, Willian Ortega, explica que a busca por um visual natural, sem exageros, tem ganhado cada vez mais espaço entre celebridades como Grazi Massafera e Lindsay Lohan .

Ele diz que movimento é reflexo da ascensão da estética "menos é mais", que realça a beleza sem causar transformações radicais. "Hoje, as pessoas preferem intervenções mais delicadas, que apenas suavizam traços ou corrigem pequenas imperfeições, ao invés de mudanças dramáticas e visíveis."

"Isso se alinha com a proposta minimalista que ganhou força no universo da estética", completa Ortega. Ele diz que são usadas tecnologias diversas e avançadas, como lasers, bioestimuladores de colágeno, botox sutil, aplicação de ácido hialurônico para preencher linhas finas e o lifting com fios, conhecidas como "microprocedimentos".

"A ideia não é alterar drasticamente o rosto da pessoa, mas apenas realçar o que já é bonito, trazendo equilíbrio e harmonia. O segredo está no detalhe, na sutileza e na personalização do procedimento para cada pessoa."

O especialista ainda diz que também há um aumento na busca de cuidados preventivos —como é o caso de Massafera, que já afirmou em entrevista à Revista Cláudia que faz botox desde 2012. "As pessoas estão investindo cada vez mais na manutenção da saúde da pele e na prevenção de sinais de envelhecimento, como linhas de expressão e flacidez."

"Esses cuidados são aliados importantes no resultado final dos procedimentos estéticos. As celebridades, como reflexo dessa tendência, mostram que é possível manter a elegância e a beleza sem recorrer a transformações drásticas, em busca de um visual mais autêntico e duradouro", finaliza.

