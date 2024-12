Ator muda de nome e explica o motivo da decisão

Ex-namorado de Camila Pitanga e ator de novelas como Terra e Paixão, Igor Angelkorte decidiu mudar de nome. Saiba qual foi a escolha

O ator Igor Angelkorte decidiu mudar de nome artístico. Ele ficou conhecido por atuar em novelas como Terra e Paixão e O Outro Lado do Paraíso, além de ser ex-namorado da atriz Camila Pitanga. Agora, ele contou que vai assinar o seu nome como Angel Ferreira.

A notícia foi dada por ele em entrevista ao site Heloisa Tolipan. O antigo Igor disse que decidiu mudar de nome em um processo de autoconhecimento. "Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas. Comecei a brincar com meu nome e a de novo pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta. Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino", disse ele.

Então, o ator contou que não teme que o novo nome tenha algum impacto negativo em sua carreira. "Tem um risco, mas eu não tomo decisões fundamentais na minha vida com base no retorno financeiro. O fundamental é realmente ter um um nome que me lembra que eu posso ser muitas coisas. A possibilidade de mudança pertence a todos nós e é assim que a gente pode mudar. Inclusive o nosso nome. Fico curioso de ver o que essa mudança pode trazer para minha carreira", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angel Ferreira (@igorangelkorte)

Leia também: Igor Angelkorte revela virada após desabafo sobre peça para 12 pessoas: 'Nunca fui tão divulgado'