Influencer Thalita Meneghim exibe seu vestido de noiva moderno para festa

Thalita Meneghim se casa com Marcus Landerdahl em cerimônia luxuosa e escolhe vestido de noiva estiloso

A influenciadora digital Thalita Meneghim se casou neste sábado, 14, em uma cerimônia luxuosa com Marcus Landerdahl. Para o seu grande dia, ela escolheu um vestido de noiva branco com estilo moderno.

Nas redes sociais, a morena mostrou o seu vestido deslumbrante, que contou com decote assimétrico e fenda na perna. Para completar o visual, ela fez um penteado preso e usou brincos volumosos.

“Me olha da onde estiver eu vou te mostrar que eu estou pronta. Me colha madura do pé…”, disse ela na legenda.

Thalita e Marcus se casaram no civil há um mês. Na época, ela usou um vestido branco justo e com joias douradas. Agora, eles celebraram a união luxuosa com uma festa com a presença dos amigos e familiares.

Como os noivos se conheceram?

Em uma entrevista no podcast Poddelas há dois anos, Thalita Meneghim contou como conheceu Marcus Landerdahl e como o romance engrenou de vez. “Perguntei: ‘Amiga, você não tem nenhum amigo para me apresentar?’. E ela falou: ‘Ah, tenho alguns aqui’. Eu sou de namorar. Ela abriu o Instagram e mostrou. Aí ela mostrou o Marcus e eu comecei a seguir. Ele me mandou mensagem e a gente começou a conversar. E chamei para sair. Eu busquei ele e a gente foi em um sushi. Eu falei: ‘Cara, é ele’. O mesmo senso de humor, a gente vive o mesmo neurônio. A gente teve muito assunto”, afirmou ela.

E completou: "A gente começou a ficar e eu sempre dando a entender que eu queria namorar. Eu tinha alugado uma pousada para a gente ir e ele recusou. E ele falou: ‘Não estou na vibe de namorar’. A gente começou a ter uma relação mais profunda e eu me apaixonei mais ainda, e ele saindo para festa. Em dezembro de 2019, eu fui na casa dele e perguntei: ‘Você não quer namorar?’. E ele: ‘Não’. ‘Então a gente não fica mais’. A gente sofreu um pouco e eu fui embora. Uma semana depois eu conheci meu ex. Fiquei um ano namorando com ele. E aí o Marcus reapareceu na minha vida. Reencontrei em uma festa e a gente começou a se falar. Muito depois, eu mandei uma mensagem. E aí fluiu”.