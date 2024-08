Qual o segredo da beleza de Luciana Gimenez? Médico avalia

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisa as escolhas cirúrgicas de Luciana Gimenez e seus segredos de beleza

Aos 53 anos, a apresentadora Luciana Gimenez mantém um físico admirável, que é o resultado de uma combinação harmoniosa de alimentação saudável e cuidados estéticos meticulosos, sendo um grande símbolo de beleza. Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisa as escolhas cirúrgicas da comunicadora e entrega seu segredo da beleza.

Segundo o especialista, Luciana Gimenez é um exemplo vívido de como alimentação, cuidados estéticos e escolhas cirúrgicas inteligentes podem trabalhar juntos para criar uma aparência que é ao mesmo tempo natural e refinada.

O Dr. Nicola reforça a importância da alimentação: "A base para o bem-estar e a boa forma de Luciana Gimenez é, sem dúvida, uma alimentação equilibrada. Priorizando ingredientes naturais e frescos, ela segue uma dieta rica em frutas, verduras e proteínas magras. Essa alimentação não apenas ajuda a manter seu peso ideal, mas também é fundamental para uma pele hidratada e saudável".

O cirurgião plástico menciona que os cuidados com alimentação se refletem na pele da apresentadora, que não poupa esforços com essa parte de seu corpo: "A qualidade da sua pele é um testemunho do cuidado constante, mostrando que a beleza duradoura vem de um compromisso com o bem-estar geral".

"Luciana não economiza nos cuidados com a pele, optando por tratamentos que hidratam e revitalizam. O uso regular de hidratantes, aliado a tratamentos estéticos inovadores, garante que sua pele mantenha um brilho juvenil e uma textura suave", complementa.

O Dr. Nicola avalia que as escolhas cirúrgicas da apresentadora reforçam sua elegância e realçam sua altura: "As mamas pequenas e bem definidas de Luciana Gimenez são realçadas por implantes discretos, que complementam perfeitamente seu tipo físico longilíneo".

"Optando por um tamanho que harmoniza com sua estatura e estrutura corporal, Luciana demonstra como a cirurgia plástica, quando bem planejada e executada, pode realçar a beleza natural sem exageros. A escolha por implantes menores reflete um desejo não apenas de estética, mas de conforto e saúde a longo prazo", finaliza.

