Raquel Brito explica motivo para ter feito cirurgia plástica: 'Muito importante'

Ex-participante de 'A Fazenda 16', Raquel Brito decidiu passar por uma transformação em seu visual e realizou uma cirurgia plástica. Na noite de quarta-feira, 11, a influenciadora digital, que já está em casa se recuperando, contou que fez uma lipoaspiração de papada, destinada a remover o excesso de gordura na região inferior da face.

Durante uma interação com os seguidores, Raquel explicou a grande importância do procedimento estético para ela. Segundo a irmã do ex-BBB Davi Brito, a decisão de fazer a cirurgia impactou diretamente em sua autoestima.

"Além de eu querer tirar foto de algum ângulo, de frente, aparecia a papada… Me sentia feia demais. Não que as pessoas falem e eu acredite, mas de eu olhar no espelho e me sentir. Foi muito importante, uma elevação de autoestima muito grande", contou Raquel Brito.

Mais cedo, ela compartilhou um vídeo mostrando o passo a passo da intervenção e destacou sua alegria ao realizar um sonho. "Vocês não têm ideia da minha felicidade! Depois de quase 1 ano esperando e me preparando, finalmente realizei o procedimento que tanto sonhei", declarou a ex-A Fazenda.

Vale lembrar que Raquel Brito, desclassificada do reality show rural da Record TV devido a problemas de saúde, deve estar presente na última festa do reality show rural, que reúne todo o elenco da edição, juntamente com os finalistas. As informações são do portal LeoDias.

O que aconteceu com Raquel Brito? Entenda desclassificação

Para quem não acompanhou, Raquel, que estava confinada em 'A Fazenda 16', precisou de atendimento dentro do programa após se queixar de dor torácica durante uma das dinâmicas. Por recomendações médicas, a irmã do ex-BBB Davi Brito teve que deixar a atração e foi desclassificada para cuidar da saúde.

De acordo com informações do relatório médico, a ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no tecido muscular do coração. Ainda segundo sua equipe, na época, Raquel Brito iniciou o tratamento adequado.

