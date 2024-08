Luciana Gimenez aposta em biquíni diferentão durante passeio na Grécia

A apresentadora Luciana Gimenez arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem

Luciana Gimenez agitou as redes sociais na tarde deste domingo, 4, ao compartilhar algumas fotos que tirou durante sua viagem a Mykonos, na Grécia.

Para aproveitar o dia ensolarado e o cenário paradisíaco, a apresentadora apostou em um biquíni de crochê em formato de sapinho e completou a produção com uma saia jeans e uma bota. O look deixou em destaque seu corpo sarado.

A postagem chamou a atenção dos internautas, que encheram os comentários de elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Cada dia mais bonita", afirmou outra. "Perfeita", escreveu uma fã. "A mais linda do mundo", comentou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Gimenez arranca suspiros dos fãs com suas fotos das férias. Recentemente, a famosa exibiu toda sua beleza e seu corpo sarado ao surgir aproveitando o verão europeu com um biquíni de oncinha. Ela também esbanjou charme com um batom vermelho e óculos escuros. "O verão está instalado em mim!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez fala sobre o ex-marido

A apresentadora Luciana Gimenez mais uma vez mostrou que tem boa relação com o pai de seus filhos. Nesta quinta-feira, 01, a famosa homenageou o empresário Marcelo de Carvalho, com quem teve o caçula Lorenzo Gabriel, de 13 anos.

Com fotos do apresentador com o herdeiro, a artista falou sobre o papel dele como pai. A modelo então enalteceu o colega de trabalho da RedeTV!. Luciana Gimenez relembrou um clique de quando ainda eram casados e o filho era bebê. Em outro, Marcelo surgiu de costas com Lorenzo.

"Happy Bday", escreveu a famosa feliz aniversário em inglês e marcou o empresário. "O melhor pai do mundo", admirou o comunicador, com quem ficou casada por 12 anos até 2018. Confira!