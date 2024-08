Lore Improta e Léo Santana chocam com curvas musculosas na Grécia: 'Deuses'

De férias românticas na Grécia, Lore Improta e Léo Santana impressionam ao exibirem suas curvas torneadas em fotos na praia; confira

Curtindo uma viagem luxuosa pela Grécia, Léo Santana e Lore Improta chamaram a atenção ao compartilharem fotos deles na areia. Nesta quinta-feira, 29, a dançarina postou alguns registros de quando foram à praia e chocou com a situação do corpo deles.

O casal então deu um show de beleza e boa forma ao exibir seus músculos no cenário paradisíaco. Usando um maiô vermelho estiloso e com abertura na barriga, a mãe de Liz se destacou com suas curvas bem desenhadas. O marido também impressionou com seu tanquinho.

"Vivendo dias incríveis aqui", postou a famosa os cliques deslumbrantes com o cantor. Além de aparecer de roupa de banho, Lore Improta ainda surgiu com um vestido preto todo vazado e combinado com acessórios diferenciados.

Claro que ao exibir um pouco da viagem, o casal de famosos recebeu vários elogios. "Na segunda foto podemos observar dois deuses do Olimpo", brincaram. "Tão mal de shape, graças a deus", ironizaram outros sobre a forma física dos pais de Liz.

Ainda nos últimos dias, logo ao chegarem na Grécia, Lore Improta fez um tour pelo quarto do hotel onde se hospedaram. A suíte com vista privilegiada e piscina particular pode ter diárias até R$ 24 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta é questionada sobre falta de aliança

A dançarina Lore Improta foi questionada sobre onde estaria sua aliança ao aparecer sem o anel no dedo nesta segunda-feira, 26. Ao postar uma selfie na academia, a loira, que estava no local com o marido, o cantor Léo Santana, recebeu vários comentários em sua rede social e resolveu esclarecer as dúvidas.

Após contar que está de férias novamente e dessa vez com o esposo, a famosa então compartilhou o motivo de ter tirado a aliança. Lore Improta então revelou que tirou o acessório para treinar na companhia do amado. Saiba mais aqui.