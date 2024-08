Lore Improta escolhe hotel para férias com Léo Santana e preço impressiona; veja

De férias com Léo Santana, Lore Improta escolhe hotel luxuoso na Grécia e valor alto de diária chama a a atenção; veja os detalhes

A dançarina Lore Improta resolveu fazer uma viagem só com o marido, o cantor Léo Santana. Aproveitando que a filha deles, Liz, está com quase três anos, a loira e seu amado foram curtir em clima de romance a Grécia.

Para se hospedar no local, a esposa do artista escolheu um hotel de luxo, afinal, além de querer aproveitar a companhia de Léo, Lore comemorá no próximo dia primeiro de setembro o seu aniversário de 31 anos.

Em sua rede social, a dançarina gravou um pouco do quarto e como foram recepcionados no local. Na Ilha de Mykonos, eles escolherem ficar no Cavo Tagoo, lugar que custa no mínimo R$ 19,7 mil, mas há também diárias de até R$ 24,6 mil.

A suíte exibida pela famosa é toda em branco e conta com ambientes semiabertos. A esposa do cantor então mostrou a vista impressionante para o mar que eles têm do quarto, que ainda conta com piscina particular e banheira.

AInda nesta segunda-feira, 26, Lore Improta surgiu sem aliança e foi questionada sobre a ausência do acessório em seu dedo. Já viajando com Léo Santana, ela explicou o que aconteceu. Recentemente, a famosa viajou com a filha e rebateu críticas sobre atitude com a babá.

Veja a suíte do hotel escolhido por Lore Improta:

Lore Improta mostra a filha perdendo a paciência com Léo Santana

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, de dois anos, está cada dia mais mostrando sua personalidade. Além de escolher seus looks com muita atitude, a herdeira do casal mostrou que já quer fazer o que pensa ser melhor.

Prova disso foi o momento flagrado pela dançarina em que a menina apareceu brincando com um batom e não gostou nem um pouco de ouvir um conselho do pai de como seria melhor ela fazer. Liz então perdeu a paciência com as comentários de Léo Santana e deu um olhar de canto de olho para ele parar. Veja o que aconteceu aqui.