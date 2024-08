Lore Improta é questionada sobre falta de aliança: 'Em paz'

Ao surgir sem aliança no dedo, Lore Improta é questionada sobre onde estaria o anel; dançarina está viajando com Léo Santana

A dançarina Lore Improta foi questionada sobre onde estaria sua aliança ao aparecer sem o anel no dedo nesta segunda-feira, 26. Ao postar uma selfie na academia, a loira, que estava no local com o marido, o cantor Léo Santana, recebeu vários comentários em sua rede social e resolveu esclarecer as dúvidas.

Após contar que está de férias novamente e dessa vez com o esposo, a famosa então compartilhou o motivo de ter tirado a aliança. Lore Improta então revelou que tirou o acessório para treinar na companhia do amado.

"Isso porque meu marido tava do lado viu, se não tivesse já ia falar que tinha acabado o casamento. E eu só tava treinando meus bracinhos em paz", explicou que tirou o acessório para ir à academia treinar na companhia de Léo Santana, com quem tem Liz.

Recentemente, Lore Improta viajou com a filha e rebateu críticas sobre atitude com a babá. Antes disso, a loira foi questionada sobre não ter realizado o desfralde e respondeu com edução à alfinetada que recebeu em sua rede social.

