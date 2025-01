Leticia Spiller chama atenção ao exibir corpo sarado: 'Dar uma biscoitada'

A atriz Leticia Spiller arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo sarado

Leticia Spiller agitou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 28, ao compartilhar uma foto exibindo toda sua beleza e boa forma.

A atriz aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para colocar um biquíni fininho e renovar o bronzeado. Ao posar em frente ao espelho, a famosa ostentou seu corpo sarado e brincou sobre 'biscoitar' na web.

"Janeiro no Rio de Janeiro. A gente usa biquíni todo dia rsrsr e aproveita pra dar uma biscoitada. ps- não esquece de passar protetor solar direito para não ficar com marquinhas de dedos igual a mim rsrsr ansiosa pra dar um mergulho no mar", escreveu Leticia na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Tão lindo", disse a atriz Cristiana Oliveira. "Gata demais", disse uma seguidora. "Mulher maravilhosa", comentou outra. "Toma o seu biscoito, você merece. Linda", brincou uma fã.

Vale lembrar que recentemente Leticia deixou o tom claro para trás e aderiu a versão morena. "Uma nova fase, uma nova cor! Estou muito feliz com essa transformação incrível! Eu amei o resultado e essa minha nova versão, pelas mãos de Lucas Possetti. E aí, curtiram minha versão morena?", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Leticia Spiller se declara no aniversário de 14 anos da filha caçula

Dia de festa na casa da atriz Leticia Spiller! A artista usou as redes sociais no último dia 20 para celebrar o aniversário de 14 anos de sua filha caçula, Stella, fruto do relacionamento com o fotógrafo Lucas Loureiro e fez uma linda declaração à ela.

"Hoje a flor mais bela do meu jardim faz 14 anos!! Doce menina de olhar penetrante, doravante o novo que se abre. Destemida aquariana; de tempestades e branduras; rodeada de amigos; meu pé no chão ascendente touro cúspide capricórnio e lua em leão; meu tudo dentro bem dentro de aconchego de amor de cheiro de colo pronto pra te dar", escreveu ela em um trecho. Veja o post completo!

