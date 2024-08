Jojo Todynho muda o visual e impressiona ao surgir com cabelos longos

Mudanças! Após raspar os cabelos, a influenciadora digital Jojo Todynho surpreendeu ao surgir com um novo visual; veja fotos

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho iniciou a semana com grandes mudanças! Nesta segunda-feira, 26, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record, surpreendeu o público ao revelar em suas redes sociais que está com um novo visual.

Após passar alguns meses raspando os cabelos, Jojo decidiu radicalizar novamente e surgiu com madeixas longas, lisas e escuras. Em seu Instagram oficial, a artista mostrou duas fotos de sua transformação e colecionou elogios dos seguidores.

"A potira voltou", escreveu Jojo Todynho na legenda da publicação. Bastante impressionados com a mudança, os internautas rapidamente lotaram os comentários com diversas mensagens carinhosas à famosa.

"Está linda e muito diferente. Parabéns", declarou uma admiradora. "Tá muito linda. De qualquer jeito fica bonita, porque a luz vem de dentro", disse outra. "Perfeita!! Linda por dentro e por fora", disse uma terceira.

Vale lembrar que, recentemente, Jojo realizou algumas mudanças em seu corpo também. Em meio ao resultado da cirurgia bariátrica e os treinos pesados da academia, a influenciadora fez uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia, além de redução dos seios.

Nos últimos dias, Jojo Todynho ainda contou como vem fazendo para se transportar: "Não tô dirigindo não, meu motorista vai me levar e me buscar, não vou nem levar o Vade Mecum - livro de consulta para estudantes de Direito, vou levar só o caderno e o estojo para fazer minhas anotações", esclareceu ela, na ocasião.

Confira o novo visual de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho rebate críticas de internauta

Na última terça-feira, 21, Jojo Todynho foi alvo de críticas depois de compartilhar um vídeo em que brincava com as suas funcionárias. Jojo ironizou que a sua secretária do lar e a assessora dela se uniram contra ela para tomarem decisões na casa e que, por isso, estava perdendo a sua autoridade.

Na ocasião, Jojo se referiu a duas novelas, Sinhá Moça e Xica da Silva, que recontam, em diferentes contextos e visões, a história de escravidão e preconceito racial com pessoas negras no Brasil.

O problema começou quando um internauta deu uma bronca na cantora por ter se referido a uma delas como "empregada", um termo que é alvo de críticas por remeter a uma situação de trabalho exploratória e aos tempos de escravidão no Brasil. Porém, a artista decidiu rebater a crítica de forma direta; confira mais detalhes!