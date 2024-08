Jojo Todynho exibe cinturinha fina após cirurgias na barriga e nas mamas

Jojo Todynho compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 22, em que aparece mostrando sua rotina depois de plásticas

Jojo Todynho tem compartilhado o dia a dia de sua recuperação, depois das cirurgias plásticas que fez na barriga e nas mamas. E nesta quinta-feira, 22, a artista postou um vídeo em que aparece mostrando sua rotina depois de plásticas.

"Meu corset é M, mas eu estou com a cintura tão fina e tenho o tronco tão curto que fica dobrando!", contou a ex-fazendeira no stories de seu Instagram.

Com 60 quilos a enos - um ano depois de ter feito bariátrica e uma reeducação alimentar e se dedicado aos exercícios físicos, a artista fez uma redução nas mamas. Há um mês, ela também se submeteu a uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia, recentemente a cantora comentou como vem fazendo para ir à faculdade após os procedimentos para não perder aulas, a cantora e apresentadora contará com a ajuda do profissional.

Em seus stories Jojo contou como vem fazendo para se transportar: "Não tô dirigindo não, meu motorista vai me levar e me buscar, não vou nem levar o Vade Mecum - livro de consulta para estudantes de Direito, vou levar só o caderno e o estojo para fazer minhas anotações", esclareceu a funkeira.

Ela ainda esclareceu que está com dores e tem dificuldade de fazer movimentos bruscos: "Eu não consigo nem fazer assim [movimento do braço]. Só tô nesse momento, tô passando uma água com sabão, se não o cecezinho vem. Tô fora. Só tá dando para tomar aquele banho perecível. Mas é o processo. Tô aguardando para fazer minha drenagem", declarou.

Internauta critica Jojo Todynho e recebe resposta

Jojo Todynho foi alvo de críticas depois de compartilhar um vídeo em que brincava com as suas funcionárias, nesta terça-feira (21). Jojo ironizou que a sua secretária do lar e a assessora dela se uniram contra ela para tomarem decisões na casa e que, por isso, estava perdendo a sua autoridade.

Na ocasião, Jojo se referiu a duas novelas, Sinhá Moça e Xica da Silva, que recontam, em diferentes contextos e visões, a história de escravidão e preconceito racial com pessoas negras no Brasil.

O problema começou quando um internauta deu uma bronca na cantora por ter se referido a uma delas como "empregada", um termo que é alvo de críticas por remeter a uma situação de trabalho exploratória e aos tempos de escravidão no Brasil. Porém, a artista decidiu rebater a crítica de forma direta.