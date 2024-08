Internauta critica Jojo Todynho por se referir a funcionária como 'empregada' e recebe resposta

Jojo Todynho compartilhou um momento descontraído com as funcionárias, no entanto, a forma como ela se referiu a uma delas foi motivo de discussão

Jojo Todynho foi alvo de críticas depois de compartilhar um vídeo em que brincava com as suas funcionárias, nesta terça-feira (21). Jojo ironizou que a sua secretaria do lar e a assessora dela se uniram contra ela para tomarem decisões na casa e que, por isso, estava perdendo a sua autoridade.

Na ocasião, Jojo se referiu a duas novelas, Sinhá Moça e Xica da Silva, que recontam, em diferentes contextos e visões, a história de escravidão e preconceito racial com pessoas negras no Brasil.

O problema começou quando um internauta deu uma bronca na cantora por ter se referido a uma delas como "empregada", um termo que é alvo de críticas por remeter a uma situação de trabalho exploratória e aos tempos de escravidão no Brasil. Porém, a artista decidiu rebater a crítica de forma direta.

"Pensei que, se eu tivesse uma empregada branca, ela iria fazer tudo o que eu quisesse, mas ela se juntou com a 'Sinhá Moça' (assessora) e a vida da 'Xica da Silva' (Jojo) está cada vez mais complicada, em uma dieta infernal", brincou Jojo, tirando risos das duas funcionárias. Vale lembrar que Jojo está em dieta por causa das últimas cirurgias e processo de emagrecimento pelos quais passou.

Apesar da questão racial e do termo não parecer uma questão entre as três, para evitar hate, Jojo pontuou que o vídeo se tratava de uma brincadeira: "Aviso aos navegantes: é meme! É sempre bom lembrar desavisados que 'racismo inverso' não existe. Beijos de luz e uma quarta-feira abençoadas para vocês na forca do whey protein!".

Jojo recebe bronca e rebate

Em seguida veio a crítica do internauta sobre a qual Jojo decidiu se defender: "Começa concertando EMPREGADA e colocando funcionária no lugar, porque é melhor", disse o usuário do X, ao que Jojo se opôs: "Eu chamo como eu quiser! Vai você e seu mimimi pra casa do car*lho!".