Iza ostenta curvas impecáveis em cliques na praia: 'Perfeição'

A cantora Iza agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem de férias na Bahia.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aproveitou o dia ensolarado para ir à praia e esbanjou toda sua beleza natural e suas curvas impecáveis ao surgir de biquíni, enquanto se refrescava no mar.

"Pão de Açúcar na Bahia", escreveu Iza na legenda, recebendo diversos elogios. "Deusa maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeição", afirmou outra. "Você é um monumento, mulher", falou uma fã. "Misericórdia, não tava pronta. Que beldade, mana, você é perfeita", comentou mais uma.

Vale lembrar que Iza é mãe de Nala, de três meses, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Nesta última quinta-feira, 29, o atleta chamou a atenção ao compartilhar algumas fotos aproveitando o dia em um resort ao lado da cantora. Em uma das imagens, os dois estão em uma piscina com vista para o mar e em outra, a famosa está dando um mergulho noturno.

Iza chama atenção ao mostrar encontro com Alicia Keys

A cantora Iza usou as redes sociais na noite deste sábado, 25, para compartilhar os bastidores de um encontro especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou imagens ao lado da cantora Alicia Keys e celebrou o aniversário da norte-americana, que completou 44 anos.

No vídeo publicado, Alicia aparece a frente de uma mesa repleta de taças com espumante e agradece aos presentes. Ela ainda cumprimenta Iza e agradece a presença dela. Na legenda, a artista brasileira declarou: "É o dia de Alicia Keys! Obrigado por nos compartilhar seu talento e simpatia. Deus abençoe sua linda alma". Veja a publicação!

