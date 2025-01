Iza conta que teve acne na gestação e revela cuidados com a pele

A cantora Iza revelou que teve acne enquanto estava grávida da filha Nala e que retomou seus cuidados com a pele após o nascimento da pequena

A cantora Iza deu à luz à filha Nala há cerca de três meses, e como era de se esperar enfrentou algumas mudanças na pele durante o período de gestação. A pequena é fruto do relacionamento da artista com Yuri Lima.

"Minha skincare mudou bastante durante a gravidez. Tinha uma restrição maior em relação ao uso de produtos. Não podia usar ácidos, algumas vitaminas e outros ativos", disse ela em entrevista para o site Universa.

A famosa contou que teve acne, mas que sua única preocupação era estar saudável nesse momento. "Por causa da mudança hormonal passei a ter acnes. Nunca tinha tido isso na minha vida. Só queria estar hidratada, cheia de cálcio e vitaminas. Meu corpo era a casa da Nala. Agora, estou recuperando meus cuidados".

Por fim, Iza revelou como está fazendo seu skincare. "Retomei a aplicação de produtos com ácido salicílico, que vai ajudar nessas acnes e a fechar meus poros. Estou voltando lentamente. Uso sabonete para limpar a pele, um tônico e sérum durante o dia. À noite, repito o processo, mas acrescento água termal", contou.

Fofura

O jogador de futebol Yuri Lima registrou mais um momento ao lado de sua filha, Nala, de quase três meses, fruto do relacionamento com a cantora Iza. Recentemente, o papai coruja encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a pequena em um momento de descanso.

Na imagem comparitlhada nos stories do Instagram, Nala aparece escondendo o rostinho enquanto dorme. "Frio e chuva, descansar, né?", escreveu o atleta na publicação.

Recentemente, Yuri Lima fez uma declaração de amor para Iza. Em um texto compartilhado no feed do Instagram, o atleta afirmou que a artista o perdoou e celebrou dois anos de história ao lado da amada.

Para celebrar a data, ele compartilhou uma imagem de Iza durante a gravidez de Nala, que atualmente está com dois meses. Em seguida, um vídeo da pequena sorrindo. "Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", iniciou na legenda.

