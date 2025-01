Iza chama atenção ao mostrar encontro com Alicia Keys: 'Deusas'

A cantora Iza usou as redes sociais na noite deste sábado, 25, para compartilhar os bastidores de um encontro com Alicia Keys

A cantora Iza usou as redes sociais na noite deste sábado, 25, para compartilhar os bastidores de um encontro especial. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou imagens ao lado da cantora Alicia Keys e celebrou o aniversário da norte-americana, que completou 44 anos.

No vídeo publicado, Alicia aparece a frente de uma mesa repleta de taças com espumante e agradece aos presentes. Ela ainda cumprimenta Iza e agradece a presença dela. Na legenda, a artista brasileira declarou: "É o dia de Alicia Keys! Obrigado por nos compartilhar seu talento e simpatia. Deus abençoe sua linda alma".

Nos comentários, os internautas enalteceram as artistas. "Alicia Keys e Isa no mesmo metro quadrado??? Eu daria tudo pra estar ali", confessou uma fã. "O encontro de lendas", observou outra. "Deusas", elogiou uma terceiro. "Duas divas juntas, não tem pra ninguém", publicou mais um.

Veja como foi o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Nala, filha de Iza e Yuri Lima, faz cafuné no pai em vídeo fofo

O jogador de futebol Yuri Lima surgiu em mais um momento ao lado de sua filha, Nala, de três meses, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. Nesta sexta-feira, 24, o papai coruja encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar uma atitude fofa da pequena.

No vídeo compartilhado nos stories do Instagram, Nala aparece fazendo cafuné no papai, que se derrete: "Tá muito gostoso, que cafuné bom", diz ele. Na legenda, ele brincou: "É difícil cuidar de criança. Ela com três meses". Leia mais!

Mêsversário de Nala

No início da semana, Yuri Lima mostrou o mêsversário da filha. Para celebrar os três meses do nascimento da pequena, , os papais escolheram o tema Harry Potter. Nos registros compartilhados, Nala surgiu sorridente na companhia de diversos membros da família e deixou os internautas derretidos ao posar fantasiada de Hermione, uma das personagens do filme clássico. "Você veio para mudar a minha vida", escreveu Yuri na legenda da publicação.

Leia também: Iza surge de biquíni três meses após nascimento da filha