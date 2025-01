Yuri Lima surge em clima de romance com Iza durante viagem

O jogador de futebol Yuri Lima curtiu uns dias de folga ao lado da companheira, a cantora Iza. Veja os registros compartilhados!

O jogador de futebol Yuri Lima curtiu uns dias de folga ao lado da companheira, a cantora Iza. Ele usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para compartilhar registros de uma viagem de férias os dois realizaram para um resort na Bahia.

Na publicação no feed do Instagram, ele mostrou um clique em que aparece ao lado da mamãe de Nala, de três meses, em uma piscina com vista para o mar e, também, foto da cantora dando um mergulho noturno. As lindas imagens do local também aparecem no álbum de fotos.

Veja os cliques compartilhados:

Yuri Lima se declara a Iza no aniversário de relacionamento

No início do mês, Yuri Lima usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor para a cantora Iza e celebrou dois anos de história ao lado da amada. Ele compartilhou uma imagem de Iza durante a gravidez de Nala e, em seguida, um vídeo da pequena sorrindo. "Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", iniciou na legenda.

Em seguida, ele falou sobre arrependimento. A cantora terminou com o companheiro, durante a gestação, ao descobrir que ele estava conversando com outra mulher. "Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos e são tantos com vocês duas", continuou.

"Posso dizer que graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda! E hoje nossa história completa dois anos, em que só nós sabemos de tudo. Nosso amor transbordou, né? E eu quis comemorar assim, publicamente a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que seja dois anos e mais dois anos e mais dois e mais e mais até a marca de 200 anos. Eu te amo muito", encerrou Yuri.

