Hariany Almeida reage ao ver Poliana Rocha usando seu biquíni na fazenda

Após dar biquíni para Poliana Rocha, Hariany Almeida reage ao ver a esposa de seu sogro, o cantor Leonardo, usando a peça na fazenda Talismã

A influenciadora digital Hariany Almeida reagiu ao ver Poliana Rocha usando seu biquíni em um mergulho na fazenda Talismã do sertanejo Leonardo. Namorando o herdeiro do cantor, Matheus Vargas, a ex-BBB presentou a madrasta do amado com uma peça de sua marca e se surpreendeu com o resultado.

Isso porque, a mãe de Zé Felipe apareceu deslumbrante vestindo o modelo metelizado ao se refrescar no lago. Dona de curvas torneadas, a avó das filhas de Virginia Fonseca elevou a peça para outro nível ao colocá-la em seu corpo. Ostentando sua barriga sarada, a loira deu um show de beleza e impressionou a ex-Fazenda ao colocar o presente.

"Ficou linda demais", admirou Hariany Almeida ao ver a sogra postiça usando o look após a noite da festa de aniversário de Leonardo.

Na fazenda, quatro dos seis filhos do sertanejo estavam presentes para o aniversário de 61 anos dele. A esposa do cantor abriu o álbum de fotos com os convidados que estavam no evento especial.

É bom lembrar que a comemoração começou no início da semana quando chegaram à propriedade e surpreenderam Leonardo com presentes. Virginia Fonseca e Zé Felipe deram uma lancha luxuosa para o sertanejo se divertir em seu lago. Pedro Leonardo e suas filhas encantaram com um presente personalizado e bastanta simbólico para homenagear o cantor.

Hariany Almeida revela como é relação com Poliana Rocha

Hariany Almeida abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e sanou algumas curiosidades dos seguidores. Questionada sobre a relação com Poliana Rocha, madrasta de Matheus Vargas e mulher do cantor Leonardo, a influenciadora compartilhou uma foto com a empresária e não poupou elogios à sogra de Virginia Fonseca.

"Aproveitando que ela tá aqui do meu ladinho... Muito boa, Poli já virou minha conselheira kkk é uma fofa, gente. Vocês sempre mandam mensagens dizendo que ela é um ser de luz, e realmente é... é sempre muito leve estar perto dela", afirmou a ex-BBB.