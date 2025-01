Gloria Pires curte dia de sol em Salvador: 'Fortalecendo a vitamina D'

A atriz Gloria Pires está aproveitando os últimos dias de descanso em sua viagem a Salvador, na Bahia, para renovar o bronzeado

A atriz Gloria Pires está aproveitando bastante o início de 2025 em Salvador, na Bahia. Nesta sexta-feira, 3, a artista usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem especial realizada ao lado da família.

Em seu Instagram oficial, Gloria mostrou que voltará a rotina de trabalho com o bronzeado renovado. Antes do passeio chegar ao fim, a artista curtiu o dia ensolarado e posou à beira da piscina, com direito a vista de frente para o mar.

Usando um biquíni branco sem alça, Gloria Pires esbanjou beleza ao exibir a boa forma no local paradisíaco enquanto descansava em uma espreguiçadeira. "Fortalecendo a vitamina D pra retomar a rotina em 2025", escreveu ela na legenda da publicação.

Encantados com as novas fotos da famosa, diversos amigos e admiradores deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Linda, linda, linda!", declarou a atriz Cristiana Oliveira. "Vitamina D, Diva e Deusa", disse uma internauta. "Mais linda que a vista!", falou outra.

Vale lembrar que Gloria Pires está longe das novelas desde 2023, quando atuou em 'Terra e Paixão', da TV Globo.

Gloria Pires revela segredo da beleza e defende cuidados naturais

Gloria Pires tem chamado a atenção dos fãs por conta da sua beleza natural. De cabelos curtos e grisalhos, a atriz consagrada evidencia uma pele impecável e sorriso de ponta a ponta. O segredo da jovialidade da artista frequentemente desperta a curiosidade das pessoas.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Gloria explicou que sua relação com a beleza sempre foi pautada no consumo consciente. Ela contou que prioriza produtos naturais, que são amigos do meio ambiente. Além disso, a atriz revelou que gosta de estudar sobre o tema; confira o bate-papo completo!

