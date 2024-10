Maria Padilha revela curiosidade sobre Glória Pires: 'Conquistou a paz com isso'

A atriz Maria Padilha entregou uma curiosidade sobre Gloria Pires e contou que não conversa com a amiga por um meio 'tradicional'

A atriz Maria Padilha participou do programa 'Sem Censura', da TV Brasil, e surpreendeu o público ao revelar uma curiosidade de Gloria Pires. Ao longo da conversa com a apresentadora Cissa Guimarães e outros convidados da atração, a artista contou como se comunica com a amiga via celular.

O assunto em questão foi abordado após Maria Padilha confessar que possui um grande desejo de excluir sua conta no WhatsApp, aplicativo de mensagem instantânea. A atriz, então, entregou que Gloria Pires não possui a rede social mencionada.

"Glorinha Pires, você sabe que ela não tem WhatsApp. Eu só falo com ela por SMS", relatou a artista. Cissa, por sua vez, confirmou a curiosidade sobre a famosa: "Eu falo com ela também, por SMS". "Ela conquistou a paz e a liberdade com isso", acrescentou Maria Padilha.

Em seguida, a atriz explicou o motivo para desejar deletar o aplicativo de mensagens. "Eu acordo de manhã e tem 75 [mensagens]. E os grupos? Eu saio, não suporto. E gente que escreve frase por frase… Tenho ódio disso. Estou começando a arquivar", se divertiu ela, por fim.

Vale lembrar que Gloria Pires se mantém bastante ativa em outras redes sociais, como o Instagram. Em seu perfil oficial, a atriz soma mais de 7 milhões de seguidores e costuma compartilhar registros especiais de seu dia a dia, trabalho, viagens e cliques em família.

