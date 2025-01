A atriz Giulia Costa, de 24 anos, conta que precisou desativar os comentários de rede social após receber série de julgamentos e críticas negativas

Nesta segunda-feira, 13, a atriz Giulia Costa, de 24 anos, decidiu abrir o coração e desabafar sobre as críticas negativas que tem recebido em suas redes sociais. A artista tirou uma foto de si e publicou nos stories do perfil de seu Instagram para expor, por escrito, como lida com os julgamentos dos 'haters' em suas publicações na web.

Na ocasião, a filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012) revelou que bloqueou os comentários do TikTok.

"Sério. Saindo do psiquiatra que eu deveria mandar o boleto pros hates ou pro Zuck que agora chutou o balde de vez e na minha luta eterna de tentar entender por que as pessoas fazem isso??? Acham que não tem alguém do outro lado da tela? Frustração? Insegurança? Síndrome do pequeno poder?? Não sei... Pra mim nada justifica!", escreveu.

E completou: "Dito isto, fechei os comentários do TikTok e já já fecho do Instagram de novo.", encerrou.

Antes do desabafo completo, Giulia repostou uma notícia sobre Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, em que a jovem de 15 anos falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais. Em apoio à amiga, A atriz declarou: "C*ralho, que raiva!!! As pessoas são muito escrotas e más.", disse.

Confira, abaixo, o desabafo de Giulia:

Giulia Costa faz desabafo em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Giulia Costa exibe 'corpo real' em cliques na praia

Na última sexta-feira, 10 Giulia Costa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma série de fotos em que registrou as suas férias ao lado dos familiares e amigos.

A jovem está em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e impressionou ao exibir seu corpo real ao renovar o bronzeado na praia. Confira!

