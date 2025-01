Flávia Alessandra faz relato sobre problemas de saúde do pai e do marido, Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais para compartilhar um relato sobre os desafios familiares que enfrentou nos últimos meses

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais nesta quarta-fiera, 15, para compartilhar um relato sobre os desafios familiares que enfrentou nos últimos meses. Em uma publicação no Instagram, a artista contou que tanto o marido, Otaviano Costa, quanto o pai, Hélio Lima da Costa, passaram por problemas de saúde.

Na publicação, a artista iniciou: "Os corações dos dois homens da minha vida resolveram me pregar peças no último ano". Na sequência, Flávia contou o que aconteceu com o pai. "Depois do susto que levamos em 2024 com o aneurisma do Otaviano, já começamos 2025 com papai fazendo sua oitava cirurgia cardíaca e colocando seu sexto marca-passo, dessa vez um pouco antes do tempo inicialmente previsto".

"Desde o momento da internação, ele recebeu muito apoio da família e isso com certeza fez muita diferença. Afinal, diferente da primeira vez que papai colocou um marca-passo, ele não tem mais 44 anos: tem 88", continuou ela, que tranquilizou os seguidores. "Graças a Deus, tudo correu bem e ele já está recebendo muito amor e carinho da família inteira".

Ainda no desabafo, a atriz falou sobre a importância de cuidar da saúde. "E mais uma vez fica o alerta: cuidem da saúde de vocês, mexam-se e tentem priorizar uma alimentação saudável. Se não for por você, que seja por aqueles que você mais ama. Os dois passaram por tudo isso com maestria graças a muito cuidado ao longo da vida!".

E refletiu: "Você deve estar pensando: “tudo isso deve ter virado várias chaves, mudado a perspectiva da família sobre a vida”. E eu afirmo que não. Não mudou nada! Sempre soubemos do que é feita a vida e vivemos pautados no que importa de verdade: estarmos juntos e com sorrisos no rosto. SEMPRE! E antes que achem que nossa família é perfeita, já adianto: não é. Aqui tem tudo que toda família também tem, mas escolhemos enfrentar os percalços da vida assim: UNIDOS!". Por fim, Flávia agradeceu aos médicos e toda equipe que cuidou do seu pai.

