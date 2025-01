Giulia Costa chama atenção ao exibir corpo real em cliques na praia

De férias, Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, ganhou elogios dos seguidores ao mostrar fotos curtindo o dia na praia

Giulia Costa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 10, ao compartilhar fotos de suas férias ao lado dos familiares e amigos.

A jovem, filha da atriz Flávia Alessandra e do ator e diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), está em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e impressionou ao exibir seu corpo real ao renovar o bronzeado na praia.

Ao mostrar as fotos em que aparece usando um biquíni xadrez e boné, Giulia mandou um recado. "Com lembrete do que é um corpo real. Seja feliz", escreveu a famosa, que também mostrou outros momentos da viagem.

Os internautas rasgaram elogios. "Você é maravilhosa", disse uma seguidora. "Lindíssima", escreveu outra. "Adorei! Muitas mulheres adoecem por tantas comparações", ressaltou uma fã. "Você é uma deusa", afirmou mais uma.

Confira:

Giulia Costa abre o jogo sobre transtornos alimentares

Em sua conta no Instagram, Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fez um longo desabafo sobre autoestima e transtornos alimentares. Em um vídeo, a jovem abriu o coração sobre o tema. "Hoje eu vou falar sobre corpo. A minha relação com o corpo, alimentação, atividade física é bem conturbada. Volta e meia eu tenho falado sobre isso por alto nos Stories e sempre traz muita identificação... Óbvio que é um assunto muito novo para mim, eu ainda estou me descobrindo nesse sentido e tratando", começou ela.

"Eu estou na minha pior fase com o meu corpo porque eu ainda estou tentando me desconstruir dessa ideia de corpo ideal e corpo perfeito, se é que existe um corpo perfeito. Quando eu vejo a minha melhor fase de corpo, o que a sociedade considera, quando eu estava mais magra. Isso não significa que era minha melhor fase de corpo. A minha melhor fase de corpo, para mim, seria quando eu estivesse com as minhas melhores taxas, com minha saúde em dia, feliz e me sentindo bem. Mas o que a sociedade considera o melhor corpo, eu acho que foi uma das minhas piores fases da vida", detalhou. Veja o desabafo completo!

