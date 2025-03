Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro arrasa em foto na piscina

A eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro exibe sua beleza aos 81 anos enquanto renova o bronzeado no domingo ensolarado

Eterna Garota de Ipanema, a musa Helô Pinheiro agitou as redes sociais neste domingo, 30, ao colocar sua beleza para jogo. A beldade apareceu só de biquíni ao renovar o bronzeado na área da piscina de um sítio.

Ela apareceu com um modelito estampado e caprichou na pose ao deitar na beirada da piscina durante o dia de sol quente. “Nuvens que passam ligeira, para onde elas elas vão? Ah, eu não sei, não sei”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata demais”, afirmou um seguidor. “Maravilhosa”, declarou outro. “Um avião”, comentou mais um. “Belíssima, obra de Deus”, escreveu outro.

Nos últimos dias, Helô Pinheiro, assim como muitos outros famosos, marcou presença no evento da decoradora de festas Andrea Guimarães. Ao lado da filha, Ticiane Pinheiro, e da neta, Rafaella Justus, a eterna Garota de Ipanema surgiu deslumbrante no local.

No último dia 10, ela postou uma foto de quando estavam na festa especial de fim de ano e chamou a atenção ao surgir com suas herdeiras de looks da mesma cor. A neta, de 15 anos, apostou em um macacão, Helô e Ticiane em vestidos elegantes.

"Três gerações na festa da nossa amiga linda", escreveu a artista. Nos comentários, além de elogios, Rafa Justus e a mãe se declararam. "Mulheres da minha vida! Amo", falou a adolescente. "Te amo", disse a esposa de César Tralli. Veja o registro!

