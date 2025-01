Flávia Alessandra ostenta curvas impecáveis em fotos na praia

De férias, a atriz Flávia Alessandra chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar nas redes sociais fotos exibindo seu corpaço

Flávia Alessandra agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias em família.

A atriz está em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa, das filhas, Giulia Costa e Olivia, e alguns amigos, e chamou a atenção ao ostentar seu corpão sarado durante um passeio.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Flávia Alessandra aparece usando um biquíni fininho, enquanto faz poses em um barco. Ela também surgiu se refrescando no mar e produzida para aproveitar sua noite. "Praia, família, paz, risadas… Milagres!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Uma sereia", escreveu outra. "Simplesmente maravilhosa, como sempre", afirmou um fã. "A mais linda do mundo", comentou mais uma.

Confira:

Flávia Alessandra surge sem maquiagem e reflete sobre beleza real

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece sem maquiagem e sem filtros e fez uma reflexão sobre a beleza real. Além disso, ela contou que apesar de ter feito alguns procedimentos estéticos, possui marquinhas de expressão.

"Hoje, estou sem maquiagem, estou sem filtro, sem ângulo favorecido, sem pose estratégica, estou aqui com a cara lavada, e a autoestima tentando dar conta sozinha. Quer dizer, sozinha, mas com a ajuda de um banco de colágeno, um botoxinho aqui e outro ali. E mesmo assim não é fácil, porque cada olheira e linha de expressão dos meus 50 anos está aqui gritando. Cada ruguinha conta uma história. A beleza real está sempre escondida atrás de um monte de química, de filtro do Insta, de medo, de pressão nas redes...", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

