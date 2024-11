Flávia Alessandra surge sem maquiagem e reflete sobre beleza real

Flávia Alessandra compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece completamente sem maquiagem e refletiu sobre a beleza real

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 7, a atriz publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece sem maquiagem e sem filtros.

A artista fez uma reflexão sobre a beleza real e contou que apesar de ter feito alguns procedimentos estéticos, ela possui marquinhas de expressão. "Hoje, estou sem maquiagem, estou sem filtro, sem ângulo favorecido, sem pose estratégica, estou aqui com a cara lavada, e a autoestima tentando dar conta sozinha. Quer dizer, sozinha, mas com a ajuda de um banco de colágeno, um botoxinho aqui e outro ali. E mesmo assim não é fácil, porque cada olheira e linha de expressão dos meus 50 anos está aqui gritando", começou ela.

Em seguida, Flávia disse que cada marca conta uma história. "Cada ruguinha conta uma história. A beleza real está sempre escondida atrás de um monte de química, de filtro do Insta, de medo, de pressão nas redes. Beleza real não dá like, ela viola as diretrizes do padrãozinho. Olha aqui essas olheiras, medalhas das minhas noites não dormidas. Ah, menopausa! Esse pé de galinha aqui é de um sorriso que ficou, são aquelas crises de riso, que esticaram tanto que nem o colágeno aguentou. A nossa pele, o nosso rosto, vão ficando cheios de pegada, cheios de beleza. É estofo da vida".

Por fim, a famosa comentou sobre desfilar pelo Salgueiro no Carnaval do ano que vem. "Minha preparação envolve 70% de creme, 10% de protetor solar, 20% de coragem. Agora, se alguém me dissesse lá nos meus 28 anos que eu iria estar aos 50 na avenida como musa do Salgueiro, iria rir muito alto preocupada com o meu joelho. Ainda estou estou preocupada com o joelho, mas pronta para aguentar o glitter, as dez horas de desfile, sambar até o pé esfolar", brincou.

Beleza

Flávia Alessandra arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um registro esbanjando beleza.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece fazendo poses em uma praia. Para a gravação, Flávia aparece usando um vestido longo, branco e de crochê. Por baixo, ela usou um maiô cavado, destacando suas curvas impecáveis, e complementou a produção com uma sandália plataforma.

"Não tem nada melhor do que uma sexta-feira ensolarada, né?", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Poderosa", disse uma seguidora. "Diva e maravilhosa", falou outra. "Muito musa", afirmou uma fã. "Esse lugar é belíssimo e você nele, deu um toque especial!", comentou mais uma.

