Flávia Alessandra posa em clima de romance com Otaviano Costa

Flávia Alessandra está curtindo uma viagem romântica ao lado de Otaviano Costa e fez questão de compartilhar diversos registros

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, acompanhada pelo marido Otaviano Costa.

Nesta quinta-feira, 2, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversos registros dos momentos especiais. Flávia exibiu sua boa forma ao posar com um biquíni branco e também surgiu agarradinha com o amado.

"Cantinhos, detalhes, Otaviano e Milagres", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Tão lindos vocês dois, inspiram a ter uma relação saudável e divertida", escreveu uma internauta. "Menina, é muita beleza para um lugar só", se encantou outra.

Flávia Alessandra já está confirmada para interpretar Sandra em Êta Mundo Melhor, novela que tem estreia prevista para este ano na Rede Globo.

Situação inusitada

Juntos há 18 anos, o casal Otaviano Costa e Flávia Alessandra se conheceram em uma ocasião um tanto quanto inusitada. Em entrevista à Contigo!, o apresentador de Ilha da Tentaçãorelembrou o momento em que conheceu a esposa que na época, estava noiva.

O apresentador afirma que conheceu a atriz durante uma viagem para a Itália, a trabalho, em que eles passaram nove dias isolados em alto mar. "Eu conheci a Flávia em uma Ilha da Tentação flutuante, estávamos em um evento de uma grande rede de postos, em que durante nove dias ficaríamos isolados, praticamente confinados, convivendo, gostando ou não", recorda Otaviano Costa.

Na ocasião, os dois precisaram passar por uma convivência intensa, e estavam em momentos distintos de suas vidas amorosas. O artista diz que tudo poderia acontecer, e, no fim, os dois saíram da viagem apaixonados e marcaram o casamento em poucos meses.

"Ela estava recém-noiva, tinha acabado de comprar uma casa e ia se casar. E eu tinha acabado de ficar solteiro, e a relação estava turbulenta... poderia voltar, estava cheio de paixões para se arrumarem ainda. E de repente, saí do navio apaixonado e ela também. Cinco meses depois nos casamos e estamos há 18 anos juntos."

