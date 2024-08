Fabiana Justus surge sorridente ao mostrar crescimento do cabelo

Cresceu muito! A influenciadora Fabiana Justus não escondeu a alegria ao exibir a evolução de seu cabelo após luta contra o câncer

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para dividir com os seguidores a alegria com o crescimento de seus cabelos. Em seu Instagram oficial, ela surgiu bastante sorridente ao mostrar os fios já grandinhos.

Fabiana precisou raspar o cabelo em fevereiro deste ano, após receber o diagnóstico de leucemia mielóide aguda. Desde que realizou o transplante de medula óssea, em março, a influenciadora tem celebrado cada etapa vencida de seu tratamento contra o câncer.

No registro publicado pela famosa em seus stories, é possível perceber sua alegria com a evolução das madeixas. "Hoje estou descabelada", brincou Fabiana Justus, exibindo os fios 'bagunçados'. Em seguida, a irmã de Rafaella Justus ainda mostrou detalhes de seu look do dia: um conjunto de tricot bastante estiloso.

Recentemente, a empresária comemorou quatro meses de seu transplante de medula. Em seu perfil, Fabiana postou uma selfie atualizada e comentou sobre a felicidade do sucesso em seu tratamento.

"Tirei essa selfie outro dia e esqueci de postar. Postando hoje em comemoração aos meus 4 meses! 4 meses da pega da minha medula! 4 meses que eu renasci! E justo no dia 9 (meu aniversário original é 9/9, ou seja, mês que vem farei aniversário e mesversário juntos!)", comemorou.

Fabiana Justus mostra crescimento do cabelo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus se emociona com primeiros passos caçula

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária adora mostrar os momentos em família com os filhos e o marido. A famosa é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e de Luigi, de 11 meses, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona.

Nesta quarta-feira, 7, Fabiana viveu um momento mais que especial e conseguiu registrar os primeiros passos do filho caçula. "Os primeiros passinhos a gente nunca esquece! E óbvio que a mamãe aqui se emocionou demais! Tão tão tão grata por estar aqui vivendo tudo isso", escreveu ela.

No vídeo, compartilhado no Instagram, Luigi aparece com uma roupa bem confortável para dar os primeiros passos. O pequeno deu alguns passinhos desengonçados antes de cair sentado no chão; confira mais detalhes!