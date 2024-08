Fabiana Justus comemora quatro meses da pega da medula óssea: 'Renasci'

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no final de janeiro e nesta sexta-feira, 09, comemorou os quatro meses da pega da medula

Fabiana Justus comemorou nesta sexta-feira, 09, os quatros meses do sucesso do transplante de medula óssea. Em suas redes sociais a influenciadora, que trata uma leucemia desde o começo do ano, postou uma selfie para celebrar a data.

"Tirei essa selfie outro dia e esqueci de postar. Postando hoje em comemoração aos meus 4 meses! 4 meses da pega da minha medula! 4 meses que eu renasci! E justo no dia 9 (meu aniversário original é 9/9, ou seja, mês que vem farei aniversário e mesversário juntos!)", comemorou.

A mãe do Luigi também repostou um story agradecendo uma conta de fãs dedicadas à cura de sua doença. No post original elas fizeram uma montagem de fotos de Fabi e escreveram: “09/08/24 Parabéns pelos 4 meses de força, coragem e determinação! Cada dia que passa é uma vitória, e você é a prova viva de que a esperança e a fé podem superar qualquer desafio. Que essa nova fase continue trazendo saúde, felicidade e muitos momentos de alegria. Estamos aqui torcendo sempre por você!”, disseram.

Fabiana Justus explica motivo de 'sumiço' nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 08, usou a influnciadora suas redes sociais para explicar para os seus seguidores o motivo de estar sumida de seu Instagram. Em postagem nos stories, a influenciadora, que passou por uma cirurgia recentemente, contou que pegou uma "bactéria intestinal chata" e vem fazendo repouso após ir para o hospital.

"Estou sumida essa semana porque peguei uma bactéria intestinal chata! Tive que ir tomar soro três vezes... Hoje estou aqui de novo no hospital! Um saco... mas nada grave, graças a Deus", escreveu ela na publicação. Mais tarde a empresária compartilhou uma foto de uma canja e disse que estava vivendo a base do prato por causa da bactéria.