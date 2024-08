Fabiana Justus se emociona com primeiros passos do filho caçula

Fabiana Justus se emocionou ao registrar os primeiros passos do filho caçula Luigi, de apenas 11 meses, fruto do seu relacionamento com Bruno D'Ancona

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária adora mostrar os momentos em família com os filhos e o marido. A famosa é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e de Luigi, de 11 meses, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona.

Nesta quarta-feira, 7, Fabiana viveu um momento mais que especial e conseguiu registrar os primeiros passos do filho caçula. "Os primeiros passinhos a gente nunca esquece! E óbvio que a mamãe aqui se emocionou demais! Tão tão tão grata por estar aqui vivendo tudo isso", escreveu ela.

No vídeo, compartilhado no Instagram, Luigi aparece com uma roupa bem confortável para dar os primeiros passos. O pequeno deu alguns passinhos desengonçados antes de cair sentado no chão.

Desabafo

No domingo, 04, Fabiana Justus usou os stories do Instagram para fazer um desabafo em meio a um dia ruim. A influenciadora compartilhou que estava vendo fotos suas do passado, antes de descobrir um câncer. "Como eu era sortuda de não ter tido nada ainda", escreveu na postagem.

As fotos que deixaram Fabiana reflexivas mostram momentos como uma viagem a Paris com o marido, Bruno Levi D'Ancona; fotos ao lado de amigos; ensaios em que estava grávida; momentos do parto dos filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e Luigi, 11 meses; e ensaios newborn das crianças.

"Às vezes me pego olhando fotos minhas de antes, e fico pensando: 'Como eu era sortuda de não ter tido nada ainda!' Hoje estou naqueles dias meio bleh, sabe? Meio triste de ter que lidar com tudo isso", começou a influenciadora.

"Mas aí eu lembro do quanto fui abençoada por estar em remissão completa. Tudo depende de onde direcionamos nosso olhar. Estou dividindo isso com vocês para mostrar que também tenho meus dias difíceis e para baixo. E faz parte!", concluiu.