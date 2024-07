Fabiana Justus celebra crescimento do cabelo: 'Estou curtindo'

Fabiana Justus compartilhou algumas fotos em sua conta no Instagram e celebrou o crescimento do seu cabelo. A famosa está tratando uma leucemia

Em suas redes sociais, Fabiana Justus tem compartilhado todos os momentos do seu tratamento contra a leucemia. A empresária descobriu o diagnóstico em janeiro deste ano e passou por um transplante de medula em março.

A famosa tomou a decisão de raspar os cabelos por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia, mas os fios já estão começando a crescer novamente. Neste domingo, 28, Fabiana publicou em sua conta no Instagram diversas fotos mostrando o novo visual.

"Começando a me enxergar com cabelo... ressignificar minha imagem mais uma vez! E estou curtindo viu?", escreveu ela na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu milhares de curtidas e comentários.

"Cada fio do seu cabelo é a força que você tem! E confesso sua alegria e fé passou para todas nós aqui, beijos", escreveu uma internauta. "Que alegria ver esse cabelo crescendo!! Sinônimo de saúde e recuperação diante de todo esse processo. Estou imensamente feliz com essas fotos, mas mais ainda com a sua boa autoestima!! Amei", comentou outra.

Perrengue

Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano. E cem dias após o transplante de medula, a doença se encontra em remissão, porém a empresária precisa realizar exames semanalmente para garantir que está tudo bem.

A famosa mostrou em seu Instagram Stories que foi ao hospital para realizar os exames e relatou que passou a noite com muita crise de labirintite, que causa tonturas. "Estou aqui fazendo reposição de magnésio. Já coletamos todos os exames, hoje foram vários tubinhos. Essa noite eu tive crise de labirintite, que fazia muito tempo que eu não tinha. Eu tenho tido umas enxaquecas e a minha labirintite é ligada à enxaqueca", começou ela.

Em seguida, Fabi contou que iria visitar um médico especialista no assunto. "Então, eu vou sair daqui e vou no meu médico que resolve a labirintite para mim, pelo menos ajuda a resolver e ele faz uma manobra que ele me joga de um lado, me joga do outro. Meu olho roda, mas aí coloca os cristais no lugar. A labirintite são uns cristaizinhos no ouvido que têm que voltar para o lugar. É a coisa mais bizarra, mas funciona".

Por fim, a famosa tranquilizou os fãs e contou que seus exames estão ótimos, porém ela passou um perrengue na hora de fazer a tomografia. "Eu fui fazer uma tomografia e eu tinha que deitar na maca. Vocês não têm ideia o que rodou a minha cabeça. Juro, o cara não entendeu nada. Na hora de levantar, rodou mais ainda do que quando eu deitei. Que desespero que dá. Você fica sentada, parece que você está caindo no chão de tanto que roda. Enfim, meu médico conseguiu um horário para mim e agora estou indo lá para ele fazer a manobra em mim. Para quem nunca fez, é tortura, mas melhora", finalizou.