Juliana Paes sobre primeiro Natal sem o pai: 'Será difícil, mas a vida é esse perde e ganha'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juliana Paes faz balanço de 2024 e também reforça a importância do autocuidado em sua vida

Juliana Paes (45) viveu um 2024 marcante: ela alcançou grande sucesso, no Brasil e internacionalmente, com seus trabalhos, porém, também passou pela perda do pai, Carlos Henrique Paes, em janeiro. Agora, na reta final do ano, a atriz reflete sobre o primeiro Natal sem seu grande amigo e maior incentivador.

"Esse Natal será difícil, o primeiro sem o meu pai perto de mim. Me pego pensando em quais emoções vou embarcar, porque ele sempre foi meu grande incentivador, fã, amigo… meu lugar de amor incondicional no mundo. É difícil demais perder esse lugar", diz Juliana Paes , à CARAS Brasil. "Mas a vida é esse perde e ganha. Foi um ano especial com prêmios e reconhecimento."

Nos últimos meses, artista conquistou diversos países com sua personagem na série Pedaço de Mim(Netflix), esteve no remake de Renascer(Globo) e brilhou novamente em uma produção para o streaming com Vidas Bandidas(Disney+). "Papai estaria feliz e exultante, mais do que eu mesma. Acredito que ele está sentindo isso de onde está."

Além disso, 2024 também foi um ano em que a atriz reforçou seu laços com o autocuidado. Ela se tornou embaixadora de Radiesse Collection, da Merz Aesthetics, e afirma que o novo trabalho vai de encontro com seus cuidados com a pele e procedimentos estéticos.

"Me cuido mantendo uma proporção que julgo como uma justa medida para mim. Sou eu comigo mesma. Meu crivo é meu olhar", afirma ela, que já se prepara para passar a virada de ano em seu lugar favorito: perto do mar. Abaixo, Juliana Paes dá mais detalhes sobre sua rotina de autocuidados com a pele e da sua relação com os procedimentos estéticos. Confira trechos editados da entrevista.

Você é a nova embaixadora de Radiesse Collection, da Merz Aesthetics. Como é fazer esse trabalho?

Me sinto enaltecida, antes de qualquer coisa. Uso Radiesse faz tempo e sempre soube que são meticulosos em todas as etapas do processo… do desenvolvimento do produto até a comunicação. Estar nessa ponta, comunicando o produto, é fazer parte de um processo de alto valor.

A campanha leva o slogan 'Seja você mesma'. Qual a importância de passar essa mensagem para milhares de brasileiros e brasileiras?

Na busca pela pele perfeita, pelo rejuvenescimento, muitas pessoas têm optado por procedimentos que alteram bastante os contornos naturais. Muitas vezes sem total entendimento do resultado a longo prazo. É importante que todos que desejam manter a beleza da pele, saibam que existem opções que, além de embelezar, estão regenerando os tecidos profundos da pele, estão atuando a curto e longo prazo.

Atualmente, com a influência das redes sociais, muitas pessoas esquecem sua própria essência e beleza, e buscam uma 'perfeição' inexistente. Você recebe cobranças quanto à isso? Como lida com elas?

Claro que sim… e alguns comentários são extremamente maldosos. É como se não tivéssemos o direito de envelhecer e isso é uma forma degradante do etarismo. Esse é o tipo de cobrança que descarto com facilidade. Já me cobro o suficiente no trabalho, na maternidade, em família… me cobro no espelho também; mas faço isso de um jeito condescendente; aceitando as fases da vida, aceitando a passagem do tempo, então me cuido mantendo uma proporção que julgo como uma justa medida para mim. Sou eu comigo mesma. Meu crivo é meu olhar.

Você já fez procedimentos estéticos? Qual sua relação com esse universo?

Minha relação passa por uma peneira bem específica: a demanda das minhas personagens. Se eu tenho previsão de viver uma personagem como foi Maria Marruá por exemplo, preciso adiar os procedimentos que atenuem linhas de expressão. Então cada semestre, cada temporada é pensada em termos de como quero estar, como quero parecer.

