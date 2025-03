Diogo Nogueira fala sobre ter relacionamento aberto com Paolla Oliveira

Considerando-se casado com Paolla Oliveira, Diogo Nogueira fala sobre a possibilidade de abrir sua relação com a atriz e revela como perdeu 15 kg

O cantor Diogo Nogueira estreou no GNT em um programa de culinária, o Diogo na Cozinha. Na ocasião, o artista deu uma entrevista ao Gshow e falou sobre seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, com quem está desde julho de 2021.

Sempre muito apaixonados e esbanjando química, o casal gera curiosidade e o famoso comentou se eles têm uma relação aberta. Além disso, Diogo Nogueira explicou que se considera casado com a global, que estará no remake de Vale Tudo.

" Nossa relação é fechada. Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos e a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria”, confessou ao Gshow.

O cantor ainda deu mais detalhes sobre a química deles: "O borogodó faz parte dessa coisa toda. A gente não criou. Ou tem ou não tem. É o que a gente realmente é de verdade. Por isso que passa esse calor que o público vê, porque a gente tem esse calor um pelo outro. A gente encostou, sai faísca. É a faísca que pega fogo”.

Diogo Nogueira então falou sobre se sentir casado com Paolla Oliveira. “O casamento existe a partir do momento que você se entrega à outra pessoa e compartilha com ela, vive com ela de uma forma cheia de verdade e de amor. Casamento é isso. Eu e Paolla vivemos como um casal casado. As pessoas acham que só se casa a partir do momento que existe alguém que te dá um aval para estar casado. Quem dá o aval sou eu e ela e ponto”, deu sua opinião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Diogo Nogueira perdeu 15 kg

Ainda durante a entrevista ao Gshow, Diogo Nogueira falou sobre ter pedido 15 kg. A decisão de emagrecer aconteceu após se sentir atrapalhado com o peso na hora de realizar esportes e até de cantar.

"Cheguei a pesar 98 kg, estava com dificuldade para fazer esporte, cantar. Resolvi fazer um tratamento e, como tenho 1,80 metro, precisava chegar no peso para essa altura. Um médico me ajudou com isso sem fazer dietas malucas. Estou nesse tratamento há dois anos e vim chegar ao peso ideal mais ou menos por agora. Estou pesando 83kg e troquei gordura por massa. Hoje faço tudo com leveza: jogo bola, surfo, luto jiu-jitsu e vejo uma diferença absurda", contou.