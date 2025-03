Diogo Nogueira anima Copacabana no bloco e recebe Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira sobe ao trio elétrico para agitar a folia, ao lado de Paolla Oliveira, que aproveita as últimas horas antes do desfile

Nesta terça-feira, 4, o cantor Diogo Nogueira se apresentou no trio elétrico do Clube do Samba em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao lado de sua namorada, a atriz Paolla Oliveira, que sambará como rainha de bateria pela escola de samba Grande Rio, pela última vez.

O casal chamou atenção com seus looks. Paolla usou uma blusa preta do bloco Clube do Samba, combinada com uma mini saia vermelha e branca de crochê, muito glitter e acessórios como brincos de argola. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples, e a maquiagem era leve. Já Diogo aproveitou o calor para aparecer sem camisa, com tênis branco e apostou em um short colorido de crochê.

Diogo chegou quarenta minutos antes do início da folia, enquanto Paolla chegou cerca de uma hora e meia depois. Quando a atriz chegou, o casal se divertiu, sambou, trocou beijos e cantou clássicos de Tim Maia(1942-1998), Arlindo Cruz e também sucessos de Diogo.

No trio elétrico, o cantor, filho de João Nogueira, assumiu o comando da festa na orla de Copacabana com o microfone em mãos. Ele iniciou sua apresentação com o clássico samba "Portela na Avenida" e continuou a animar a multidão com sambas inesquecíveis, como "Aquarela Brasileira" e outros grandes sucessos que fizeram o público se emocionar e cantar junto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Despedida da Grande Rio

Nesta sexta-feira, 28, a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, publicou um vídeo emocionante, por meio de seu perfil no Instagram, em que reúne diversos momentos ao longo de sua preparação e da despedida como Rainha de Bateria da Grande Rio. Isso porque a musa anunciou, no dia 16 de fevereiro, que está deixando o posto da agremiação de Duque de Caxias no Carnaval 2025.

Leia também:Paolla Oliveira elege look todo rosa para curtir Carnaval