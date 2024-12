Deborah Secco impressiona ao exibir corpo escultural: 'Perfeição'

De férias, a atriz Deborah Secco arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu corpo sarado à beira da piscina

Deborah Secco arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar um vídeo em que aparece relaxando em um cenário paradisíaco.

Na gravação postada no feed do Instagram, a atriz aparece ostentando sua cintura fininha ao surgir usando um biquíni laranja, enquanto descansava à beira da piscina. Na imagem também dava para ver uma praia ao fundo.

"Apreciando o tempo…", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Deusa maravilhosa", disse uma seguidora. "Aproveita diva. Corpo lindo", falou outra. "Perfeição", escreveu uma fã. "Linda de corpo, alma e coração", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Deborah Secco completou 45 anos no dia 26 de novembro e comemorou a data especial com uma festa intimista em um restaurante de um shopping no Rio de Janeiro, ao lado familiares e amigos. Em seu Instagram, a atriz postou as fotos da celebração, que contou com comida especial e um cardápio personalizado para ela. Além disso, ainda foi montada uma mesa com decoração composta por várias flores, doces e um bolo com pinturas para combinar com os outros itens. "Gratidão… 45 anos rodeada de amor", disse ela.

Confira:

Deborah Secco revela cirurgia de transplante de sobrancelhas

No começo do mês, Deborah Secco usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores que estava em um centro cirúrgico para realizar um procedimento estético. A atriz revelou que iria passar por um transplante de sobrancelhas e não escondeu a animação.

"Amores meus, acabei de entrar no centro cirúrgico, estou com essa equipe médica maravilhosa e vamos começar o meu transplante de sobrancelhas. Pensem numa pessoa feliz e animada", celebrou.

Para quem não sabe, o procedimento envolve a transferência de folículos capilares de uma área doadora do corpo para as sobrancelhas, com o objetivo de corrigir falhas e aumentar o volume de pelos na região.

