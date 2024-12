Nas redes sociais, Deborah Secco compartilhou com os seguidores uma nova mudança no visual: o transplante de sobrancelhas; saiba mais

Mudanças! Nesta segunda-feira, 02, Deborah Secco usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores que está no centro cirúrgico realizando um procedimento estético. A atriz revelou que irá passar por um transplante de sobrancelhas e não escondeu a animação.

"Amores meus, acabei de entrar no centro cirúrgico, estou com essa equipe médica maravilhosa e vamos começar o meu transplante de sobrancelhas", iniciou a famosa nos stories do Instagram. “Pensem numa pessoa feliz e animada”, celebrou.

Na sequência, Deborah prometeu compartilhar o resultado com os fãs em breve. Para quem não sabe, o procedimento envolve a transferência de folículos capilares de uma área doadora do corpo para as sobrancelhas, com o objetivo de corrigir falhas e aumentar o volume de pelos na região.

Deborah Secco impressiona ao mostrar barriga muito seca em novas fotos

A atriz Deborah Secco mostrou como aproveitou o último sábado, 30, ao lado da filha, Maria Flor, e de outras pessoas próximas. Em sua rede social, a famosa postou os registros e chamou a atenção novamente com o seu físico atual.

Usando um dos biquíni se sua marca, a musa deixou suas curvas torneadas à mostra e não passou despercebida. Ostentando sua barriga bem seca, Deborah Secco surpreendeu com suas curvas bem torneadas e desenhadas.

"Sábado cheio de amor...", escreveu a artista ao fazer o álbum curtindo um local com cachoeira, natureza, comida boa e bastante gente querida. Nos comentários do post, ela recebeu elogios. "Que lindas", admiraram ao vê-la com a herdeira, fruto do casamento vivido com Hugo Moura.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Deborah Secco compartilhou os cliques de sua primeira comemoração de aniversário. Nos registros, ela mostrou a festa que fez em um restaurante para receber familiares e amigos próximos. Após a reunião, ela teve outra em São Paulo com um bolo gigante e a presença de famosas.