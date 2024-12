Deborah Secco encanta ao mostrar novo visual da filha: 'Xerox da mamãe'

Filha da atriz Deborah Secco, a pequena Maria Flor decidiu renovar o visual e exibiu a transformação; veja o antes e depois

A atriz Deborah Secco revelou aos seguidores que a filha, Maria Flor, decidiu mudar o visual! A pequena, que completou 9 anos recentemente, deu uma repaginada nos fios e encantou o público ao mostrar a transformação.

Por meio das redes sociais, Deborah compartilhou um vídeo da herdeira, fruto de seu antigo relacionamento com Hugo Moura, no salão de beleza pronta para iniciar a mudança. No registro, Maria Flor faz a transição entre o antes e depois e mostra que cortou os fios um pouco mais, além de aderir à franja.

"Mudança de visual!!! Agora ela tem franja!!! Obrigada Anderson Couto pela transformação da minha pequena", se derreteu Deborah Secco na legenda da publicação. A mamãe coruja, no entanto, não foi a única a aprovar o novo visual de Maria Flor.

Nos comentários, diversos amigos famosos e seguidores deixaram mensagens carinhosas à filha da atriz e elogiaram a mudança sutil da pequena. "Linda de todos os jeitos", declarou uma internauta. "Ficou mais linda ainda! Mas com essa genética não é muito difícil, né?", disse outra. "Uma dose de fofura e outra de estilo", destacou uma terceira.

A grande semelhança entre Deborah Secco e a herdeira também não passou despercebida entre os fãs. "Lindeza! Xerox da mamãe", apontou uma. "Mini Deborah", disse outra. "Que perfeição, igual a Deborah", falou mais uma.

Confira o novo visual da filha de Deborah Secco:

