De férias, Patrícia Poeta chama atenção ao renovar o bronzeado em Noronha

A apresentadora Patrícia Poeta esbanjou beleza ao postar em suas redes sociais novas fotos curtindo as férias em Fernando de Noronha

Patrícia Poeta impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias.

A apresentadora do programa 'Encontro', da TV Globo, está em Fernando de Noronha e chamou a atenção ao esbanjar beleza e seu corpo sarado ao renovar o bronzeado na praia. Além disso, a jornalista também tirou algumas fotos à beira da piscina do local em que está hospeda. Nos registros, ela aparece usando um biquíni rosa.

Ao mostrar o momento de lazer, Patrícia falou sobre seu amor por Fernando de Noronho, local que visita há mais de 20 anos. "Noronha é como minha casa... na verdade, uma extensão dela. Mesmo vindo há mais de 20 anos, não me acostumo com toda essa beleza, esse mar, esse povo simpático que nos recebe como ninguém. Tem como não se encantar e querer voltar? Noronha traz a leveza que a vida pede…", escreveu na legenda.

O post recebeu diversos elogios. "Sempre linda", disse o ator Ary Fontoura. "Sereia existe!", afirmou uma seguidora. "Maravilhosa, belíssima", falou outra. "Não sei escolher o mais lindo se é você ou a paisagem!", confessou uma fã.

Confira:

Patrícia Poeta faz reflexão profunda sobre haters

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta compartilhou uma profunda reflexão com o público. Por meio de suas redes sociais, a comandante do 'Encontro', da TV Globo, comentou sobre haters e lamentou o aumento de pessoas que distribuem ódio gratuito na internet.

"Uma coisa que vi essa semana e me preocupa... eu vi comentários de algumas pessoas dizendo 'hate engaja, dá visualização, hate dá mídia, dá seguidor'. Fiquei pensando: que tempos são esses que a gente vive? As pessoas achando legal o hate. Hate é ódio em inglês e as pessoas achando que isso pode ser o máximo", iniciou.

"Todos nós que estamos nas redes sociais conhecemos os haters, e todo mundo já se tocou que são pessoas que têm as próprias frustrações, infelicidades... E aí a pessoa fala 'hoje eu vou sair atacando umas 10 pra ver se eu deixo eles mais infelizes do que eu'. Já vem de uma frustração, uma tristeza... é triste saber que as pessoas não estão bem de cabeça e elas jogam todo o ódio na Internet...", lamentou. Veja o desabafo completo!

