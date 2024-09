Daniella Sarahyba ostenta corpão sarado ao renovar o bronzeado em viagem

A modelo Daniella Sarahyba arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos esbanjando beleza durante sua viagem

Daniella Sarahyba arrancou elogios dos seguidores das redes sociais neste domingo, 15, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem para o Ceará.

A modelo aproveitou o curto período no local para renovar o bronzeado na praia e chamou a atenção ao exibir seu corpão sarado. Além de surgir esbanjando beleza na areia, ela também deu um mergulho no mar, relaxou na rede e descansou no belo cenário.

"72 horas no Paraíso. Até breve Preá", escreveu Daniella na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Que mulher linda", disse uma seguidora. "Linda demais!!! Por dentro e por fora!", afirmou outra. "Quer quebrar a internet com tantas fotos lindas, né?", brincou uma fã. "Você é a uma das mulheres mais lindas do Brasil e ainda é simpática", falou mais uma.

Vale lembrar que a modelo é casada com empresário Wolff Klabin e eles são pais de Gabriela, de 13 anos, Rafaela, de 10, e Armando, de 1.

Confira:

No dia 6 de setembro, Daniella Sarahyba usou as redes sociais para comemorar seu aniversário de casamento. A modelo completou 17 anos de casada com o empresário Wolff Klabin. Para comemorar a data especial, ela compartilhou em seu perfil no Instagram, algumas fotos do dia em que oficializou a união com o amado e também uma foto com os três filhos: Gabriela, de 13 anos, Rafaela, de 10, e Armando, de 1.

Na legenda da publicação, Daniella se declarou para o marido. "Há 17 anos casamos! Que venham os próximos 17, 34, e muitos anos de união, amor, alegria, resiliência, cuidado, carinho e respeito. Wolff, te amo para Sempre. Obrigada Deus", escreveu a modelo. Confira a publicação!